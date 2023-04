i Autor: andrymaxsis/cc0/Pixabay.com 47-latek, który opuścił szpital w Łodzi, ruszył do domu na Podkarpaciu pieszo, bo nie mógł się skontaktować z rodziną, zdj. ilustracyjne

Niesłychane zdarzenie

Rodzina nie odbierała, więc ruszył z Łodzi na Podkarpacie pieszo. Miał łzy w oczach, gdy się nim zajęli

47-latek, który opuścił szpital w Łodzi, ruszył do domu na Podkarpaciu pieszo, bo nie mógł się skontaktować z rodziną. Mężczyzna jak gdyby nigdy nic szedł pasem awaryjnym drogi ekspresowej S14, ale idąc w godzinach wieczornych i bez odblasków stwarzał zagrożenie. Przed węzłem Dobroń podjechali do niego policjanci z Pabianic, którzy zabrali go do komendy.