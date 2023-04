18-latek wisiał na linie pod Piotrkowem. Chwilę wcześniej uderzył autem w drzewo

Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego musieli ratować życie 18-latka, po tym jak najpierw miał uderzyć samochodem w drzewo, a później próbował odebrać sobie życie. Wszystko działo się na terenie gminy Rozprza w Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, że kierujący citroenem uderzył w drzewo, co zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Na miejscu zdarzenia udało się ustalić, że auto zostało odholowane na jedną z sąsiednich posesji. - Stróże prawa odnaleźli citroena, a na nim uszkodzenia świadczące o tym, że faktycznie brał on udział w zdarzeniu drogowym. Obok posesji ujawnili także świeże ślady uderzenia pojazdu w drzewo. Wywiadowcy szybko dotarli również do miejsca zamieszkania właścicielki pojazdu. Wchodząc na podwórko usłyszeli krzyk kobiety dobiegający zza zabudowań. Pobiegli do miejsca skąd dochodził krzyk. W drewnianej komórce zauważyli kobietę, a obok niej wiszącego młodego mężczyznę - informuje Dagmara Mościńska z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Jak dodaje, jeden z policjantów odciął linę scyzorykiem, a następnie obaj przystąpili do reanimacji, przywracając 18-latkowi funkcje życiowe. Mundurowi zostali z poszkodowanym do momentu przyjazdu karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

