Śmiertelny wypadek

Rodzina znalazła martwego 41-latka na posesji. Miał tylko naprawić ciągnik... Tragedia pod Łęczycą

41-latek zginął w wypadku, do którego doszło na terenie gminy Góra Świętej Małgorzaty pod Łęczycą. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna pod nieobecność rodziny naprawiał na posesji ciągnik, ale w czasie zdarzenia pojazd prawdopodobnie rozpadł się. Jedna z części przygniotła denata, doprowadzając do jego śmierci. Sprawa trafiła do prokuratury.