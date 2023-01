Zbrodnia w Tuszynie

Zakrwawione ciało 32-latka przy drodze pod Łodzią! Zabójca taszczył ofiarę przez kilkaset metrów

Ciało 32-letniego mężczyzny, i to we krwi, zostało znaleziono przy drodze w Tuszynie pod Łodzią. Policjanci ujawnili, że denat zginął od ciosu nożem i wytypowali już podejrzanego o zbrodnię - to 53-letni mieszkaniec Tuszyna. Jak wstępnie informuje policja, domniemany zabójca ugodził nożem ofiarę w swoim domu, po czym przeniósł zwłoki kilkaset metrów dalej.