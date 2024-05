Stan mężczyzny pogarszał się, przestał oddychać. Mł. asp. Mariusz Jeziorski rozpoczął resuscytację, którą prowadził, walcząc o życie 67-latka do czasu przybycia na miejsce zespołu pogotowia ratunkowego. Równolegle policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i współdziałając ze strażakami ochotnikami, wstrzymali ruch na autostradzie, by umożliwić lądowanie LPR. Przywrócone mężczyźnie czynności życiowe pozwoliły na jego bezpieczne przetransportowanie do łódzkiego szpitala - relacjonuje Dagmara Mościńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.