Są piękne i niebezpieczne. Tych kobiet szuka łódzka policja. Wydano za nimi listy gończe

Policja Łódzka. Za tymi kobietami wydano listy gończe

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi publikuje wizerunki kobiet, które są poszukiwane przez organy ścigania. Za każdą z nich wydano list gończy. Ich dane oraz podstawy poszukiwań zostały udostępnione w oficjalnych policyjnych bazach.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć kobiet, które są obecnie poszukiwane przez łódzką policję.

7

Kto wydaje list gończy?

Listy gończe dotyczą osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa i ukrywają się przed organami ścigania. Taki list wydawany jest, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, a jej miejsce pobytu jest nieznane i utrudnia to prowadzenie postępowania karnego lub wykonanie orzeczenia sądu. Oznacza to, że list gończy jest środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacjach, gdy inne metody ustalenia miejsca pobytu podejrzanego lub skazanego zawiodły. Wystawia go sąd lub prokurator.

Co zrobić, gdy rozpoznam osobę poszukiwaną listem gończym?

Jeśli rozpoznasz osobę poszukiwaną listem gończym, najważniejsze jest, aby zachować spokój i nie podejmować żadnych działań na własną rękę. Bezpieczeństwo jest priorytetem. Natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do konkretnej komendy.

W rozmowie z funkcjonariuszami trzeba przekazać jak najwięcej szczegółowych informacji dotyczących miejsca, czasu i okoliczności, w jakich widziało się poszukiwanego, a także opisać jego wygląd.

Należy też pamiętać, aby nie zbliżać się do osoby poszukiwanej i nie próbować jej zatrzymać, ponieważ może to być niebezpieczne. Wystarczy ograniczyć się do przekazania informacji odpowiednim służbom, które są przeszkolone i wyposażone do przeprowadzenia zatrzymania.

