Wypchnął Olę z okna, bo nie chciała do niego wrócić. Runęła w dół z niemal 5 metrów

Damian K. wypchnął swoją byłą partnerkę, Aleksandrę Ś., z okna mieszkania w ubiegłym roku, po tym jak kobieta odmówiła powrotu do niego.

Aleksandra Ś. spadła z wysokości blisko 5 metrów, ale dzięki drzewom pod oknem nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Sąd skazał Damiana K. na 10 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa, nie dając wiary jego wersji, że kobieta próbowała popełnić samobójstwo.

Wyrok jest nieprawomocny; Damian K. został wyprowadzony z sali sądowej po tym, jak głośno wyrażał pretensje wobec sędziów.

Były partner wypchnął Olę z okna!

Choć para doczekała się małej córeczki, trudno oceniać ten związek jako udany. Między kochankami co rusz dochodziło do awantur, aż wreszcie pani Ola wyprowadziła się od swojego wybranka i znalazła kąt w domu samotnej matki.

W kwietniu ubiegłego roku zadzwoniła do Damiana K. z prośbą, by ten przekazał jej jakieś pieniądze. Do spotkania obojga doszło na działkach rekreacyjnych wspólnych znajomych, skąd razem z rocznym wówczas dzieckiem pary, pojechali do mieszkania mężczyzny.

Tam doszło do kolejnej awantury, w trakcie której 29-latek miał grozić byłej partnerce, że ją zabije, jeśli do niego nie wróci. Gdy kobieta odmówiła, złapał ją za ramiona i wystawił jej głowę przez otwarte okno, a następnie w wyniku szarpaniny wypchnął ja na zewnętrzny parapet. Kiedy kobieta kurczowo próbowała trzymać się za okienną ramę, zamknął dolne skrzydło okna, otworzył górne i popchnął ją w dół. Aleksandra Ś. z krzykiem runęła z wysokości blisko 5 metrów. Miała szczęście, bo poniżej rosły drzewa, które uratowały jej życie. Poza drobnymi zadrapaniami nic się jej nie stało.

Damian K. skazany

Zaraz po zdarzeniu Damian K. wziął córeczkę na ręce i uciekł. Szybko został jednak zatrzymany, po czym stanął przed sądem oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Nie przyznał się do winy, twierdząc, że... jego była partnerka chciała popełnić samobójstwo.

Sąd nie uwierzył jednak w tę wersję. - Jest zupełnie nielogiczna i nieprzekonująca - mówiła sędzia Agnieszka Boczek we wtorek, 7 kwietnia, wymierzając mu karę 10 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Damian K. był tak zdenerwowany wysokością kary, że w trakcie odczytywania uzasadnienia, zaczął głośno wyrażać pretensje w kierunku składu sędziowskiego. Policjanci musieli go wyprowadzić z sali, a gdy szli z nim do sądowego aresztu, po korytarzu jeszcze długo niósł się jego krzyk.

Wypchnął ukochaną przez okno, bo nie chciała do niego wrócić