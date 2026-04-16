Druh Ryszard przez długie lata ratował życie i dorobek innych. Ogień zniszczył jego dom

Dariusz Kucharski
Konsultacja: Alicja Franczuk
2026-04-16 12:03

Przez wiele lat jako strażak OSP pomagał innym ludziom, ratując ich życie oraz dorobek. Teraz Ryszard Masłowski z Przygłowa koło Piotrkowa Trybunalskiego sam potrzebuje wsparcia. Kilka tygodni temu jego rodzinny dom, w którym mieszkał z żoną Małgorzatą stanął w płomieniach. Budynek nadaje się tylko do rozbiórki.

Jako strażak ratował życie i dorobek innych. Teraz ogień zniszczył jego dom
Strażak stracił dom w pożarze

Pan Ryszard, choć nie bierze już udziału w akcjach gaśniczych, wciąż jest związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przygłowie. Pod koniec lutego został wybrany do Komisji Rewizyjnej OSP. Wcześniej był odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Niestety żywioł, z którym sam kiedyś walczył, teraz kompletnie zniszczył jego dom. Płomienie pojawiły się tam w piątek, 27 marca, przed godziną 7. Na miejsce przyjechało sześć zastępów strażaków. Właściciele posesji zdołali się sami ewakuować, ale budynku nie dało się już uratować. Drewniana konstrukcja dachu i strop spłonęły całkowicie. Straty oszacowano na ok. 350 tysięcy złotych.

Potrzebna pomoc, by odbudować dom

Dom zupełnie nie nadaje się do zamieszkania. Trzeba go rozebrać i wybudować od nowa, na co pana Ryszarda i jego żony nie stać. Dlatego ich córka, pani Magdalena, rozpoczęła w internecie zbiórkę pieniędzy na ten cel.

- Dom, który był ich schronieniem, miejscem codziennych chwil i wspomnień. Dziś zostało tylko pogorzelisko, cisza i ból - mówi pani Magdalena. - Dom nie nadaje się do remontu, pozostaje tylko całkowita rozbiórka. Ogień nie zostawił nic, co można by uratować. W jednej chwili zostali bez dachu nad głową, swoich rzeczy i poczucia bezpieczeństwa. Najtrudniejsze jest patrzeć na ich bezradność... na to jak próbują odnaleźć się w tej rzeczywistości, w której stracili wszystko. Mój tata jest człowiekiem, który zawsze pomaga innym i jest tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Od lat jest strażakiem w OSP Przygłów, gdzie czynnie wspiera druhów. Jest także działaczem społecznym na rzecz naszej miejscowości. Dlatego proszę - jeśli możesz pomóż. Każda nawet najmniejsza wpłata to krok w stronę tego by mogli zacząć od nowa. By mieli gdzie wrócić, odzyskać choć odrobinę nadziei i spokoju - apeluje kobieta.

Mieszkańcy i druhowie ruszyli z pomocą

W pomoc pogorzelcom zaangażowali się także inni mieszkańcy Przygłowa - Nasi sąsiedzi doznali ogromnej tragedii. W jednej chwili stracili cały dorobek swojego życia - mówi Paulina Wolska. - Prosimy wszystkich życzliwych ludzi o pomoc w odbudowie ich domu - dodaje.

Do wpłat zachęcają także strażacy z Przygłowa, którzy rozpoczęli tzw. internetowy challenge.

„Ruszamy z kolejną akcją pomocową odbudowy domu po pożarze dla naszego druha i Jego rodziny. Zasady są proste, wystarczy udostępnić poniższy film oraz nominować kolejne trzy jednostki OSP/WSP/PSP czy drużyny MDP / DDP. Następnie wpłacamy dowolną kwotę na konto zrzutki i wspólnie #GasimyDlaRyśka!” - informują druhowie z Przygłowa.

Poniżej publikujemy link do zbiórki pieniędzy.

Link: zrzutka.pl/8tc6m3

