Przyłożyła taksówkarzowi nóż do gardła i ukradła 20 zł. Kazała też zniszczyć telefony

Łódź. Nożowniczka w taksówce
Sytuacja miała miejsce wieczorem 26 stycznia na Widzewie w Łodzi. 32-latka, postanowiła skorzystać z odpłatnego przewozu osób na aplikację, by dotrzeć do jednej z miejscowości pod Łodzią. Gdy 22-letni taksówkarz podał, że za przejazd będzie musiała zapłacić 100 złotych, kobieta stwierdziła, że może mu zapłacić jedynie 20 złotych. W związku z tym mężczyzna odmówił wykonania kursu.
Wtedy kobieta wpadła w szał. Zaczęła się awanturować, a złość wezbrała w niej jeszcze bardziej, gdy taksówkarz kazał jej wysiąść z pojazdu. Wtedy 32-latka wyjęła nóż kuchenny i przyłożyła go do szyi oraz prawego ramienia taksówkarza, uszkadzając jego odzież. Pod groźbą użycia ostrego przedmiotu kazała kierowcy kontynuować jazdę w wyznaczone przez siebie miejsce.
- Jednocześnie podejrzana zabrała mu pieniądze w kwocie 20 złotych. W trakcie zdarzenia 32-latka kazała również pokrzywdzonemu zniszczyć dwa należące do niego telefony, albowiem wydawało się jej, iż próbuje on zawiadomić Policję. Wielokrotnie wypowiadała ona w kierunku mężczyzny różne groźby - przekazał prok. Paweł Jasiak, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Z ustaleń łódzkiej policji wynik, że taksówkarz cały czas próbował uspokoić agresywną pasażerkę. Wreszcie wykorzystując jej nieuwagę, uciekł z pojazdu i natychmiast zawiadomił funkcjonariuszy.
32-latka oskarżona
Mundurowym szybko udało się ustalić tożsamość kobiety, która zaatakowała taksówkarza. - Po kilku godzinach kompletnie zaskoczona podejrzana była już w rękach stróżów prawa. W chwili zatrzymania miała w organizmie promil alkoholu - poinformowała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
32-latka usłyszała zarzuty rozboju oraz zmuszania innej osoby przemocą do podjęcia czynności.
- Opiniujący w sprawie psychiatrzy wskazali, że oskarżona w chwili popełnienia czynu rozpoznawała jego znaczenie i mogła pokierować swoim postępowaniem. Lekarze podkreślili także, że jeżeli 32-latka znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, to również nie miało to wpływu na jej poczytalność - przekazał prok. Jasiak.
Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew skierowała już do Sądu akt oskarżenia. 32-latce grozi do 20 lat pozbawienia wolności.