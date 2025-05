Rodzina zginęła na A1. Sebastian M. wreszcie przemówił. "To był słup ognia"

Sebastian M. zatrzymany w Emiratach! Minister przekazuje pilne wieści. "W najbliższym czasie trafi do Polski"

Sebastian M. zatrzymany w Emiratach. Kiedy ekstradycja do Polski?

Ponad 1,5 roku trwały działania polskich służb zmierzające do ponownego zatrzymania Sebastiana M. Po tym jak podejrzany o spowodowanie wypadku na A1 mężczyzna wyczerpał wszystkie możliwości odwoławcze, żeby uniknąć ekstradycji do Polski, w piątek, 23 maja, został zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o czym poinformowała w komunikacie Komenda Główna Policji. Sebastian M. ma trafić do naszego kraju "w najbliższym czasie".

- Nieważne, czy został zatrzymany na ulicy, czy w hotelu; ważne, że polska policja jak najszybciej zorganizuje transport i po prostu sprowadzi go do Polski - powiedziała Radiu Eska Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji.

O zatrzymaniu Sebastiana M. poinformował również Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

- Sebastian M. zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Dobra robota Policji, Prokuratury i MSZ! - czytamy na platformie X.

Pod wpisem polityka pojawiło się już kilkadziesiąt komentarzy internautów, którzy oczekują teraz, że kierujący BMW poniesie odpowiedzialność karną za tragedię. Z jednej strony ludzie gratulują zatrzymania mężczyzny, ale z drugiej nie mogą jednak zapomnieć o tym, w jakich okolicznościach Sebastian M. opuścił Polskę.

- Panie Ministrze, proszę sprawdzić, kto pozwolił mu uciec - pisze jeden z użytkowników.