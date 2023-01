i Autor: Shutterstock Płonący samochód

Tragedia na Dąbrowskiego

Śmierć po wybuchu i pożarze na parkingu w Łodzi! "Przez wybitą szybę chciałem go wyciągnąć ze środka...

Pracownik stróżówki na parkingu przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi poniósł śmierć, po tym jak w budynku doszło do wybuchu i pożaru. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 stycznia, w godzinach wieczornych. Jak wynika z relacji ludzi, w stróżówce doszło do eksplozji i nagłego pojawienia się płomieni. Świadek pożaru próbował ratować uwięzionego wewnątrz mężczyznę.