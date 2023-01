Wypalił z broni na ulicy w centrum Łodzi! Awantura przeniosła się do budynku

49-latek nie żyje. Moment wystarczył, by pod Rawą Mazowiecką doszło do tragedii

34-latek oddał strzał z broni na pl. Komuny Paryskiej w Łodzi, w centrum miasta, po tym jak wdał się w sprzeczkę z napotkanym mężczyzną. W awanturze, do której doszło w czwartek, 19 stycznia, przed godz. 8, brała również udział towarzysząca napastnikowi 21-letnia kobieta. Po tym jak agresor wyjął pistolet gazowy i wystrzelił w powietrze, drugi z mężczyzn uciekł do pobliskiego budynku, ale 34-latek ruszył za nim. Tam doszło między nimi do szarpaniny, w którą włączył się jeszcze funkcjonariusz Straży Miejskiej w Łodzi. O zdarzeniu poinformowana została również policja, która w pobliskiej bramie na ul. Sienkiewicza zatrzymała krewkiego mężczyznę i 21-latkę, zabezpieczając również broń gazową.

- Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności, jak i podłoża zdarzenia. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji w Łodzi - informuje mł. asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

