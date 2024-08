STAR-y, ale jary! Wydarzenie dla fanów motoryzacji w Łodzi

Piesek z Piotrkowskiej kradnie show! Zamiast biegać po piłeczkę, robi to. "Poziom słodkości przekroczył wszelkie normy" [WIDEO]

Zlot wyjątkowych samochodów

To wyjątkowa gratka dla fanów motoryzacji, szczególnie starszych pojazdów. W Łodzi odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych organizowany przez powiat starachowicki. W czwartek 22 sierpnia pod halą sportową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi pojawi się konwój samochodów STAR, zmierzających do Starachowic na 10. Legendę STAR-ów.

Już od 10 lat pasjonaci marki STAR spotykają się w sierpniu na organizowanym przez Powiat zlocie pojazdów zabytkowych. Spędzają czas w doskonałej atmosferze, wśród pojazdów, których historia wypełniłaby niejedną książkę! Są w różnych wieku, pochodzą z różnych stron świata i mają różne osobowości, ale łączy ich jedno – miłość do zabytkowych pojazdów […] Od 20 sierpnia ciężarówki STAR przemierzają Polskę, dając mieszkańcom niepowtarzalną okazję do podziwiania kultowych ciężarówek. Trasa konwoju będzie liczyć w tym roku ponad 400 km – na swojej stronie informują organizatorzy wydarzenia.

Kultowe samochody

Samochody STAR mają długie tradycje. To wyjątkowo uniwersalne pojazdy, który były wykorzystywane na wiele różnych sposobów.

- Samochody ciężarowe rodziny Star są kultowym elementem polskiej motoryzacji, który był swego czasu jednym z motorów napędowych naszej gospodarki. Wielość modeli na czele z wersją 266 było jedną z zalet tej marki, która zadomowiła się na dekady w naszej świadomości. Dla tysięcy Polaków było to codzienne narzędzie pracy, niezależnie czy mowa o transporcie towarów, dowożeniu amunicji na poligon, gaszeniu pożarów lub wywozu nieczystości. Mimo upływu wielu lat od zakończenia ich produkcji dalej są one elementem codzienności dla wielu rejonów naszego kraju, chociażby jednostek wojskowych, które je wykorzystują obok nowszych Jelczy lub ochotniczych straży pożarnych. Osiągi tych samochodów połączone z łatwością w naprawie powodują, że jeszcze wiele lat będą one jeździć po naszych (i nie tylko) drogach – powiedział nam Adam Świerkowski, Defence24.

Od godz. 16:00 do 19:00 wszyscy zebrani będą mogli obejrzeć samochody i porozmawiać z ich właścicielami.