W środę po południu na autostradzie A1 w rejonie Strykowa doszło do zderzenia ciężarówki z autem dostawczym.

W wypadku zginęła jedna osoba, a druga została ranna.

Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana na węźle Łódź Północ. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 20:30.

Makabryczny wypadek na A1 pod Łodzią. Pasażer dostawczaka nie miał żadnych szans

Do dramatycznych scen doszło w środę, 12 listopada, około godziny 17:35. To właśnie wtedy służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o koszmarnym zdarzeniu na autostradzie A1. Na jezdni w kierunku Gdańska samochód ciężarowy zderzył się z dostawczym. Siła uderzenia była ogromna. Niestety, dla pasażera pojazdu dostawczego na ratunek było już za późno. Mężczyzna zginął na miejscu.

Informacje o ofierze śmiertelnej potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. – Na miejscu zginął pasażer auta dostawczego. Kierowca tego pojazdu został ranny – przekazał mł. bryg. Jędrzej Pawlak. Jak dodał, ranny kierowca został ewakuowany z rozbitego pojazdu jeszcze przed przybyciem służb. – Kierowca został ewakuowany z pojazdu przez świadków. W udzielaniu pomocy pomógł również lekarz, który zatrzymał się w miejscu zdarzenia – poinformował rzecznik łódzkich strażaków.

Autostrada A1 zablokowana. Jak ominąć gigantyczny korek w kierunku Gdańska?

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie ruchu na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Jak informuje dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, nieprzejezdny jest cały węzeł autostradowy Łódź Północ w stronę Trójmiasta. O potężnych utrudnieniach kierowców informują tablice świetlne umieszczone nad drogą. Służby drogowe, chcąc rozładować gigantyczny zator, podjęły decyzję o otwarciu bramy technicznej. Dzięki temu kierowcy, którzy utknęli w korku, mogli zjechać z autostrady drogą lokalną do drogi wojewódzkiej nr 708, a następnie drogą krajową nr 14 wrócić na trasę na węźle Stryków.

Według wstępnych szacunków GDDKiA, utrudnienia na A1 mogą potrwać co najmniej do godziny 20:30.

