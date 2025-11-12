Straszna kraksa ciężarówki z dostawczakiem. Nie żyje jedna osoba, autostrada A1 zablokowana

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-11-12 20:01

Do potwornego wypadku doszło w środowe (12 listopada) popołudnie na autostradzie A1 w rejonie Strykowa pod Łodzią. Na pasie prowadzącym w kierunku Gdańska zderzyły się samochód ciężarowy i pojazd dostawczy. Niestety, bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Jak informują służby, jedna osoba zginęła na miejscu, a druga z obrażeniami trafiła pod opiekę ratowników. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana.

Karetka

i

Autor: Stanislaw Bielski/REPORTER/ East News
  • W środę po południu na autostradzie A1 w rejonie Strykowa doszło do zderzenia ciężarówki z autem dostawczym.
  • W wypadku zginęła jedna osoba, a druga została ranna.
  • Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana na węźle Łódź Północ. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 20:30.

Makabryczny wypadek na A1 pod Łodzią. Pasażer dostawczaka nie miał żadnych szans

Do dramatycznych scen doszło w środę, 12 listopada, około godziny 17:35. To właśnie wtedy służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o koszmarnym zdarzeniu na autostradzie A1. Na jezdni w kierunku Gdańska samochód ciężarowy zderzył się z dostawczym. Siła uderzenia była ogromna. Niestety, dla pasażera pojazdu dostawczego na ratunek było już za późno. Mężczyzna zginął na miejscu.

Informacje o ofierze śmiertelnej potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. – Na miejscu zginął pasażer auta dostawczego. Kierowca tego pojazdu został ranny – przekazał mł. bryg. Jędrzej Pawlak. Jak dodał, ranny kierowca został ewakuowany z rozbitego pojazdu jeszcze przed przybyciem służb. – Kierowca został ewakuowany z pojazdu przez świadków. W udzielaniu pomocy pomógł również lekarz, który zatrzymał się w miejscu zdarzenia – poinformował rzecznik łódzkich strażaków.

Polecany artykuł:

25-letni Mateusz zginął podczas urbexu. Był początkującym bokserem. "Niepokonan…

Autostrada A1 zablokowana. Jak ominąć gigantyczny korek w kierunku Gdańska?

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie ruchu na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Jak informuje dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, nieprzejezdny jest cały węzeł autostradowy Łódź Północ w stronę Trójmiasta. O potężnych utrudnieniach kierowców informują tablice świetlne umieszczone nad drogą. Służby drogowe, chcąc rozładować gigantyczny zator, podjęły decyzję o otwarciu bramy technicznej. Dzięki temu kierowcy, którzy utknęli w korku, mogli zjechać z autostrady drogą lokalną do drogi wojewódzkiej nr 708, a następnie drogą krajową nr 14 wrócić na trasę na węźle Stryków.

Według wstępnych szacunków GDDKiA, utrudnienia na A1 mogą potrwać co najmniej do godziny 20:30. 

Super Express Google News
Zabójstwo w Szczecinku
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
KRAKSA
ZDERZENIE Z CIĘŻARÓWKĄ