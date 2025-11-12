Strzały na ul. Kosynierów Gdyńskich w Łodzi! Wszystko przez 36-latka

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-12 10:16

36-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji na ul. Kosynierów Gdyńskich w Łodzi, ale ujęcie mężczyzny zostało poprzedzone kilkoma strzałami z broni służbowej. Wszystko działo się w poniedziałek, 10 listopada, przed godz. 12.30. Zatrzymanie kierującego autem nie było wynikiem rutynowej kontroli, tylko wcześniejszych czynności operacyjnych. Mężczyzna próbował najpierw uciec.

Łódź. Strzały poprzedziły zatrzymanie 36-latka na ul. Kosynierów Gdyńskich

i

Autor: victrixia/ Pixabay.com 36-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji na ul. Kosynierów Gdyńskich w Łodzi, ale ujęcie mężczyzny zostało poprzedzone kilkoma strzałami z broni służbowej, zdj. ilustracyjne
  • Policjanci z Łodzi oddali kilka strzałów w kierunku samochodu, aby zatrzymać 36-latka.
  • Mężczyzna nie zatrzymał się na wezwanie i próbował uciec, co skłoniło funkcjonariuszy do użycia broni służbowej.
  • Zatrzymanie miało związek z prowadzonym śledztwem – dowiedz się, co dokładnie wydarzyło się w Łodzi.

Łódź. Strzały podczas zatrzymania 36-latka

Kilka strzałów w przód samochodu 36-latka musieli oddać policjanci z Łodzi, żeby zatrzymać mężczyznę. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 listopada, przed godz. 12.20, na ul. Kosynierów Gdyńskich , a wszystkie czynności zostały zaplanowane w związku z wcześniej wszczętym śledztwem. 

- Mundurowi wezwali najpierw kierującego do zatrzymania się, ale ten nie reagował, próbując uciec, więc następnie użyli broni służbowej, oddając strzały w przód pojazdu. W ten sposób udało się unieruchomić samochód, a 36-latek został zatrzymany - nikomu nic się nie stało - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Tymczasem mundurowi mają jeszcze w środę, 12 listopada, poinformować, w związku z jakimi zdarzeniami podejrzeniami zatrzymali kierującego.

