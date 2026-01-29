„Surykatka zamknie rozdział”. Orientarium w Łodzi pomoże Ci rozprawić się z ex

Alicja Franczuk
2026-01-29 9:25

Po raz kolejny Orientarium w Łodzi proponuje niekonwencjonalny sposób na świętowanie Walentynek dla tych, którzy w ogóle nie czują walentynkowego klimatu lub właśnie przeżywają rozstania. W lutym, miesiącu przepełnionym słodkimi słówkami, czerwonymi serduszkami i wszechobecnym wyznawaniem miłości, ogród zoologiczny oferuje rozprawienie się z byłym/byłą. „Masz exa? Mamy karaczana. A surykatka już czeka…” - zachęca Łódzkie ZOO. O co chodzi? Szczegóły w artykule.

„Surykatka zamknie rozdział”. Orientarium w Łodzi pomoże rozprawić się z ex

Autor: Orientarium w Łodzi/ Materiały prasowe
  • Orientarium w Łodzi proponuje nietypową walentynkową akcję dla tych, którzy chcą symbolicznie zamknąć rozdział z byłym partnerem.
  • Możesz nazwać karaczana imieniem swojego "exa" i obserwować, jak surykatki "zamykają rozdział" podczas specjalnego karmienia.
  • Cały dochód z tej humorystycznej akcji zostanie przekazany Fundacji Pangolin, wspierającej ochronę zagrożonych gatunków.
  • Sprawdź, jak możesz osobiście nakarmić surykatki i wesprzeć szczytny cel!

Nazwij karaczana imieniem EX i rzuć na pożarcie surykatkom!

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki, a wraz z nimi powraca nietypowa akcja adopcyjna Orientarium ZOO Łódź. Nazwij karaczana madagaskarskiego imieniem EX i rzuć na pożarcie surykatkom! Jak czytamy na plakacie reklamującym wydarzenie: „Surykatka zamknie rozdział”.

„W te Walentynki w naszym Orientarium możesz nadać karaczanowi imię byłej lub byłego i symbolicznie zamknąć pewien rozdział. Śmiech gwarantowany, a przy okazji robisz coś dobrego!” - zachęca ZOO Łódź w mediach społecznościowych.

Akcja z przymrużeniem oka. Cel charytatywny

Jak zapowiada łódzkie Orientarium, cały dochód z nietypowej akcji trafi do Fundacji Pangolin, wspierającej ochronę środowiska i zagrożone gatunki zwierząt w m.in. Wietnamie i Brazylii.

Do wyboru są trzy pakiety adopcyjne:

  • 50 zł - certyfikat + imię dla karaczana
  • 150 zł - certyfikat + zdjęcie z „konsumpcji”
  • 300 zł (VIP) - karmisz surykatkę osobiście (limitowana opcja)

Niekonwencjonalna akcja ZOO Łódź trwa od 1 do 28 lutego. Oby tylko nie zabrakło karaczanów dla chętnych!

Kolejny rok akcji w łódzkim ZOO

Warto przypomnieć, że to już kolejny rok, kiedy Orientarium w Łodzi zdecydowało się przeprowadzić niekonwencjonalną akcję adopcyjną. W ubiegłym roku do wyboru do wyboru były takie same pakiety. Zebrane wówczas środki zostały przekazane na ochronę zagrożonych gatunków mieszkających w łódzkim Orientarium.

