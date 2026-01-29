„Surykatka zamknie rozdział”. Orientarium w Łodzi pomoże Ci rozprawić się z ex

Orientarium w Łodzi proponuje nietypową walentynkową akcję dla tych, którzy chcą symbolicznie zamknąć rozdział z byłym partnerem.

Możesz nazwać karaczana imieniem swojego "exa" i obserwować, jak surykatki "zamykają rozdział" podczas specjalnego karmienia.

Cały dochód z tej humorystycznej akcji zostanie przekazany Fundacji Pangolin, wspierającej ochronę zagrożonych gatunków.

Sprawdź, jak możesz osobiście nakarmić surykatki i wesprzeć szczytny cel!

Nazwij karaczana imieniem EX i rzuć na pożarcie surykatkom!

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki, a wraz z nimi powraca nietypowa akcja adopcyjna Orientarium ZOO Łódź. Nazwij karaczana madagaskarskiego imieniem EX i rzuć na pożarcie surykatkom! Jak czytamy na plakacie reklamującym wydarzenie: „Surykatka zamknie rozdział”.

„W te Walentynki w naszym Orientarium możesz nadać karaczanowi imię byłej lub byłego i symbolicznie zamknąć pewien rozdział. Śmiech gwarantowany, a przy okazji robisz coś dobrego!” - zachęca ZOO Łódź w mediach społecznościowych.

Akcja z przymrużeniem oka. Cel charytatywny

Jak zapowiada łódzkie Orientarium, cały dochód z nietypowej akcji trafi do Fundacji Pangolin, wspierającej ochronę środowiska i zagrożone gatunki zwierząt w m.in. Wietnamie i Brazylii.

Do wyboru są trzy pakiety adopcyjne:

50 zł - certyfikat + imię dla karaczana

150 zł - certyfikat + zdjęcie z „konsumpcji”

300 zł (VIP) - karmisz surykatkę osobiście (limitowana opcja)

Niekonwencjonalna akcja ZOO Łódź trwa od 1 do 28 lutego. Oby tylko nie zabrakło karaczanów dla chętnych!

Kolejny rok akcji w łódzkim ZOO

Warto przypomnieć, że to już kolejny rok, kiedy Orientarium w Łodzi zdecydowało się przeprowadzić niekonwencjonalną akcję adopcyjną. W ubiegłym roku do wyboru do wyboru były takie same pakiety. Zebrane wówczas środki zostały przekazane na ochronę zagrożonych gatunków mieszkających w łódzkim Orientarium.

Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.