- Czekamy na dobre, ciekawe wnioski, które będą zmieniać miasta i miasteczka. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są takie inwestycje, bo nam, mieszkańcom, przywracają do użytku miejsca często zrujnowane, stare, niefunkcjonalne. Odnowione przestrzenie to również szansa na odmianę życia mieszkańców. Rewitalizacja to nie tylko inwestycje w budynki czy ulice, ale przede wszystkim dbałość o mieszkańców, aby mieli miejsce do życia, pracy i odpoczynku - argumentuje łódzka marszałek Joanna Skrzydlewska.