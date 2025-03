Znęcali się nad 13-latkiem. Wszystko się nagrało! Kuba do dziś boi się wyjść z domu

Zajrzał księdzu do portfela, ale na tym nie poprzestał. Teraz jest poszukiwany przez policję w Łodzi!

Skandaliczny incydent w Łodzi

Do szokujących scen doszło na początku lutego 2025 r. W niedzielne popołudnie Kuba wracał do swojego domu. Na przystanku pod domem handlowym Central czekał na tramwaj, kiedy podeszło do niego dwóch agresorów.

Bez żadnego słowa jeden z nich uderzył mnie „z liścia” w twarz. Potem powiedzieli mi, że mam z nimi iść, bo jak nie pójdę to mnie połamią.

– opowiada 13-latek.

Dotkliwie pobili 13-latka. Nagranie trafiło do sieci

W międzyczasie do dwóch napastników dołączył kolejny oraz cztery dziewczyny. W takim towarzystwie zastraszony Kuba został zaprowadzony do pobliskiego Parku im. Sienkiewicza. Tam trzech nastolatków zaczęło się nad nim znęcać. Wulgarnie go wyzywali, kopali po całym ciele, bili po głowie. Jedna z dziewczyn sfilmowała całe zdarzenie.

Kiedy odeszli, zapłakany 13-latek dotarł do tramwaju, z którego zadzwonił do mamy.

Byt przerażony. Cały się trząsł. Gdy przyjechał do domu, zaczął wymiotować. Pojechaliśmy więc do szpitala na SOR, gdzie został przebadany. Potem zgłosiliśmy się na policję.

– mówi pani Agnieszka.

Kuba boi się wyjść z domu

W poniedziałek (10 marca) film z pobicia wyciekł do internetu. Dzień później policjanci zatrzymali napastników. Teraz ich zachowaniem zajmie się sąd rodzinny. A poszkodowany Kuba cały czas przeżywa napaść. Boi się wychodzić z domu, odczuwa strach, gdy ktoś dzwoni domofonem.