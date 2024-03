Z uwagi na to, że do tej pory nie udało się ustalić przyczyny śmierci dziecka, na początku lutego prowadzący sprawę prokurator przekazał jej akta do Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Ma on wydać kompleksowa opinię dotycząca tego zdarzenia, która ma obejmować zarówno ustalenie przyczyn zgonu, jak i prawidłowości postępowania służb medycznych. Instytut to nowa jednostka badawcza, powołana bodajże 2 lata temu, która specjalizuje się w wydawaniu opinii w tych najtrudniejszych przypadkach, jakimi się zajmujemy - informuje Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, który dodaje, że taka opinia powinna być gotowa po upływie co najmniej kilku tygodni.