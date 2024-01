Bełchatów. Mężczyzna zmarł w salonie tatuażu. Jest śledztwo

Jak doszło do śmierci mężczyzny w salonie tatuażu w powiecie bełchatowskim? Jak informuje ddbelchatow.pl, postępowanie w tej sprawie wszczęła tamtejsza prokuratura rejonowa. Choć do zdarzenia doszło 28 grudnia br., to do jednostki nadal nie wpłynęły (stan na 22 stycznia) wyniki sekcji zwłok zarządzonej przez śledczych. Wiadomo, że feralnego dnia na miejscu interweniowały zarówno załoga karetki pogotowia, jak i straż pożarna, a denat był jeszcze reanimowany, ale bez skutku. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółowego przebiegu zdarzenia. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci i nikt nie usłyszał na razie jakichkolwiek zarzutów.