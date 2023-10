Tajemnicza sprawa pasażerów BMW! Tragedia na A1, ujawniono nowe fakty

Wtargnął z nożem do biura senatora Kwiatkowskiego! Omal nie doszło do tragedii

Tragedia na A1 i zatrzymanie kierowcy BMW. Wirtualna Polska ujawnia nowe fakty w sprawie głośnego wypadku, w którym zginęła rodzina z dzieckiem

O tym wypadku od paru tygodni jest bardzo głośno. Nie tylko z powodu jego wyjątkowo tragicznych skutków, ale i bulwersujących niejasności wokół tej sprawy. Przypomnijmy - po godz. 19 w sobotę, 16 września rozpędzone BMW uderzyło w osobową Kię na autostradzie A1 w Sierosławiu. Kia, którą podróżowała para z dzieckiem, stanęła w płomieniach po uderzeniu w bariery. Martyna, Patryk i ich 5-letni synek Oliwier spłonęli. Tymczasem BMW zatrzymało się dwieście metrów dalej, jadące nim osoby zostały niegroźnie ranne. Pierwsi o tragedii informowali strażacy, podając, że "doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych". Tymczasem 18 września piotrkowska policja wydała zaskakujący komunikat, w którym była mowa o tym, że "kierujący pojazdem kia na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery energochłonne, następnie auto zapaliło się".

Dwóch pasażerów BMW kierowanego przez Sebastiana M. Jeden z nich to prawnik

O sprawie zrobiło się głośno, ale zanim kierowca BMW zaczął być ścigany, zdążył uciec za granicę. W końcu wydano za nim list gończy i 31-letni Sebastian M. został zatrzymany w Dubaju. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zarzuciła mu spowodowanie śmiertelnego wypadku. Tymczasem to nie jedyne niejasności wokół tej tragedii. Temat drąży Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Co ustalił? Otóż według dziennikarza WP zwlekano z przesłuchaniem dwóch pasażerów BMW i zostało to zrobione dopiero 10 dni po wypadku. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim tłumaczy, że pasażerowie "zostali przesłuchani w pierwszym możliwym terminie, po opuszczeniu placówek medycznych". Jak dodaje Jadczak, jeden z pasażerów to prawnik, a z sieci zniknęła witryna jego kancelarii.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

⛔ Sebastian M. został przesłuchany dwie godziny po wypadku na A1 i puszczony wolno.⛔ Jego koledzy z bmw zostali przesłuchani po 10 dniach.⛔ Ślady po jednym z nich znikają z internetu. https://t.co/AutmdXnJHB— Szymon Jadczak (@SzJadczak) October 7, 2023

Wypadek na autostradzie A1. "BMW mogło jechać z prędkością nawet ponad 300 km/h" https://t.co/QACqpnJroA pic.twitter.com/RXWu4oeACj— Wirtualna Polska (@wirtualnapolska) September 30, 2023

Najtrudniejszy quiz z wiedzy ogólnej. 5/10 to już dobry wynik! Pytanie 1 z 10 Jaka wyspa znajduje się pomiędzy Jawą, a Sumatrą? Lombok Bali Krakatau Dalej