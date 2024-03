Jest to wyjątkowy ptak, bohater plenerów filmowych i fotograficznych stanowi wartość nie tylko w obszarach swoich zadań ale po ludzku i przede wszystkim jest ukochanym zwierzęciem swojego opiekuna, który dba o niego jak mało kto. Wszelkie dane, tropy kiedy i gdzie był zauważony będą niezmiernie cenne dla poszukujących w terenie go osób. Jest to ptak imponujących rozmiarów, więc jest nadzieja, że ktoś go zobaczy lub usłyszy - czytamy na profilu facebookowym kobiety.