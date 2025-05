To on jechał pod prąd na czołowe zderzenie z wiceministrem! Powiedział, że "idzie na Gdańsk" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tragedia nad rzeką! Służby wyłowiły ciało. To nie była kąpiel

Tomaszów Mazowiecki. 15-latka odpowie przed sądem za zmyśloną historię

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego mieli szukać w tamtejszym parku mężczyzny, który w "natarczywy" sposób zaczepia nastolatki, ale okazało się, że cała historia została zmyślona. Stoją za tym 15-latka i jej 14-letnia kuzynka. To starsza z dziewczyn zadzwoniła na numer alarmowy, informując o podejrzanym osobniku, ale kłamała, co szybko ujawnili policjanci.

- Nastolatka przy pierwszym zgłoszeniu, wykorzystując telefon spokrewnionej 14-latki, zadzwoniła na numer alarmowy i posługując się wymyślonymi personaliami poinformowała o, jak się okazało, zmyślonym wydarzeniu. Następnie dzwoniąc ze swojego numeru telefonu i podając tym razem swoje prawdziwe dane personalne, poinformowała kolejny raz służby o zdarzeniu o podobnym charakterze, które również nie miało miejsca - asp. szt. Grzegorz Stasiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

To nie wszystko, bo żeby przekonać do swojej wersji zdarzeń jedno z rodziców, 15-latka rozmazała na twarzy makijaż, co miało sugerować, że po ataku mężczyzny się rozpłakała. Cała prawdę na temat zachowania obu dziewczyn ujawnił policjant z rewiru dzielnicowych, który dzięki rozpoznaniu osobowo-terenowemu potwierdził, iż jedne z personaliów podawane w zgłoszeniu są fałszywe, zaś te autentyczne wskazują, że nieletnie osoby zgłaszające są ze sobą spokrewnione. Sądu Rodzinny i Nieletnich w Tomaszowie Mazowieckim zadecyduje teraz o dalszym losie nastolatek.

- Apelujemy do rodziców, by od najmłodszych lat uwrażliwiali swoje dzieci i uczyli odpowiedzialnego korzystania z numerów alarmowych. Używamy ich tylko w uzasadnionych przypadkach. Takie niewybredne żarty i sytuacje powodują poważne zaangażowanie służb ratunkowych i mogą odciągać funkcjonariuszy od pilnych i poważnych zadań, niejednokrotnie ratujących ludzkie zdrowie a nawet życie - dodają mundurowi.