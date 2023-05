Opel bez kierowcy jechał prosto na przystanek w Łodzi! Świadkowie ruszyli, by go zepchnąć [ZDJĘCIA]

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali Sebastiana W. (38 l.), podejrzanego o pobicie swojego 9-miesięcznego synka Nikosia. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się i nieudzielenia pomocy oraz narażenie na utratę zdrowia i życia, za co grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymano również matkę chłopca Dagmarę Ł., która usłyszała zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to 5 lat więzienia. Nikoś w stanie dobrym, z zasinieniami niektórych części ciała trafił do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

- 14 maja 2023 roku dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał informację, iż w jednym z mieszkań w centrum Tomaszowa Mazowieckiego może dochodzić do znęcania się nad kilkumiesięcznym dzieckiem – mówi Grzegorz Stasiak z tomaszowskiej policji. - Mając taką informację oficer natychmiast na miejsce skierował patrol. Policjanci na miejscu zastali 35-letnią kobietę oraz jej dwójkę dzieci tj. 1,5 roczną córkę i 9-miesięcznego syna. W chwili interwencji kobieta była trzeźwa. Policjanci zauważyli jednak na twarzy i szyi niemowlęcia zaczerwienienia, siniaki i otarcia. Matka nie potrafiła wskazać kiedy dokładnie i w jaki sposób powstały wymienione obrażenia lecz przekazała, że zauważyła je tego dnia rano. Ponadto poinformowała, że 13 maja 2023 roku pozostawiła dzieci pod opieką swojego konkubenta, który jest ojcem dzieci na czas gdy wyszła do sklepu - dodał.

Okazuje się, że Dagmara Ł. jest matką w sumie ośmiorga dzieci. Ich ojcami jest dwóch braci – zatrzymany Sebastian W. i Bartłomiej W. Sąsiedzi pary mówią, że do pobicia mogło dojść w wyniku zazdrości. Sebastian W. podejrzewał bowiem, że ojcem chłopca jest jego brat.

Zobacz także: 8-letni Kamilek walczył o miłość, której nigdy nie dostał! Jego trumienka utonęła w białych kwiatach

Pobity Nikoś w szpitalu, ojciec zatrzymany [ZOBACZ ZDJĘCIA]