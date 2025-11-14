Przerażające odkrycie w Chociwiu. Trzy martwe osoby w samochodzie

Jak mówią mieszkańcy wioski został przyjęty do ośrodka odwykowego kilka miesięcy temu. Wcześniej często wszczynał awantury, nierzadko interweniowała tam policja.

Zwłoki całej rodziny w zaparkowanym w garażu samochodzie znaleziono w czwartek, ale już kilka dni wcześniej sąsiedzi zauważyli brak jakiejkolwiek aktywności tych osób na podwórku. W końcu jedna z mieszkanek poprosiła właściciela pobliskiego sklepu, by ten poszedł sprawdzić, co się z nich dzieje. Gdy wszedł na teren posesji, dom był niezamknięty i pusty. Mężczyzna poszedł więc sprawdzić, co się dzieje w garażu. Tam stał samochód z podłączoną do wydechu rurą, która była doprowadzona do kabiny auta. Wewnątrz znajdowały się zwłoki trzech osób.

Co doprowadziło do tragedii? "Nie było niepokojących sygnałów"

Według mieszkańców trudno spekulować, co tak naprawdę pchnęło członków tej rodziny do tak desperackiego kroku. Nie słyszeli, by mieli jakieś problemy, nie zauważyli żadnych niepokojących sygnałów.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi teraz prokuratura.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123Strona internetowa pokonackryzys.pl

