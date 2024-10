W Łodzi będzie więcej punktów ładowania aut elektrycznych. Teraz jest ich prawie 90

To on jechał z Sebastianem M. w czasie wypadku! Jest decyzja wobec adwokata z Łodzi

W Łodzi wraz ze wzrostem zainteresowania pojazdami elektrycznymi systematycznie rośnie liczba stacji ładujących. Obecnie w mieście zarejestrowanych jest 2,1 tys. aut elektrycznych, których kierowcy mogą naładować pojazd w 89 dostępnych stacji ładowania. Są one zlokalizowane w centrum miasta oraz w wielu miejscach popularnych wśród mieszkańców, m.in. w okolicy Ogrodu Botanicznego, Orientarium ZOO, Aquaparku Fala, na parkingach obiektów sportowych i centrów handlowych. Wiele lokalizacji wskazali w internetowym głosowaniu mieszkańcy Łodzi. Na łódzkich stacjach ładowania samochodów elektrycznych oferowanych jest najczęściej od dwóch do dziewięciu punktów ładowania, co oznacza funkcjonowanie ponad 200 punktów.

Łódzkie punkty ładowania samochodów elektrycznych oferują średnią moc min. 22kW. Są również punkty o dużej mocy wykorzystujące prąd stały, w których naładowanie samochodowych baterii do pełna trwa szybciej.

Jak poinformował łódzki magistrat, miasto prowadzi rozmowy, które w przyszłości mają zaowocować uruchomieniem 60 kolejnych stacji ładowania, dzięki czemu liczba punktów ma przekroczyć 300.

Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, to jeden z elementów walki miasta z zanieczyszczeniem powietrza. Wskazał, że zapewnienie szerokiego dostępu do punktów ładowania pojazdów elektrycznych ma przyczynić się do rozwoju elektromobilności w mieście, co z kolei może ograniczyć smog.

Według ostatniego raportu Licznika Elektromobilności, w lipcu 2024 r. w Polsce zarejestrowanych było 70 tys. 579 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Na terenie całego kraju funkcjonowało 7 tys. 563 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (4 tys. 163 stacje). 29 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 71 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lipcu uruchomiono 308 nowych punktów.

