Wąski chodnik przy samym torowisku! Niebezpieczne zmiany po remoncie ul. Cmentarnej

Zakończone remonty powinny cieszyć oko mieszkańców i zapewnić im wiele udogodnień. Niestety, przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Cmentarnej zmieniono fragment chodnika, który teraz jest znacznie węższy. Dodatkowo w tym miejscu znajduje się słup trakcyjny, który jeszcze bardziej utrudnia przejście. Bardzo bliska odległość od chodnika do nieogrodzonego torowiska tramwajowego sprawia, że ten fragment chodnika może być potencjalnie niebezpieczny.

Okazuje się, że powodem tych zmian jest układ działek. Ta, która sprawia, że przejście jest węższe należy do osoby prywatnej.

- Ten chodnik wynika z rozmiaru działek. To zawsze była prywatna działka i jej właściciel tak się wygrodził. Zostanie to rozwiązane podczas przebudowy dalszego odcinka ulic Ogrodowej i Srebrzyńskiej. Zostanie to uregulowane i chcemy to inaczej zaaranżować, ponieważ ta szerokość chodnika nie gwarantuje wygodnego przejścia. Niegdyś przebiegał on przez prywatny teren, więc podczas remontu właściciel zdecydował się wygrodzić nieco inaczej – powiedział Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu.

Osoba, do której należy działka ogrodziła ją zgodnie z przebiegiem jej granic. Rodzi się pytanie kiedy ta niedogodność zostanie usunięta? Ciężko o konkretną datę, ale mała szansa, że do zmian dojdzie w najbliższym czasie, ponieważ władze miasta skupiają się także na innych projektach.

- W tej chwili trwają prace projektowe. Chcemy to realizować z nowej perspektywy Unijnej, więc w zależności od projektów, których mamy sporo do zrealizowania i były konsultowane z mieszkańcami. Wszystkie te projekty mają być realizowane do 2027 roku. Na ten moment nie posiadamy tak szczegółowego harmonogramu dotyczącego tego kiedy dany odcinek będzie remontowany. Czekamy na formalności, dofinansowania, będą postępowania przetargowe i to też określi jakieś dokładniejsze daty kiedy ma to być wykonane. W najbliższych latach będzie tam też robiony dalszy odcinek trasy tramwajowej na Koziny – dodaje Tomasz Andrzejewski.

Remont tego miejsca zakończył się w czerwcu. Pierwsze tramwaje zaczną jeździć w okolicy wąskiego i nieogrodzonego chodnika już jesienią tego roku.