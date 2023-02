Wąż boa grasował w śmietniku w Łodzi! "Ja bym narobiła w spodnie"

Wąż boa w śmietniku w Łodzi. Rodzina z Lnianej tęskni za gadem

Rodzina z Łodzi próbuje odzyskać węża boa, który leżał w śmietniku przy ul. Lnianej. Pani Paulina znalazła go tam w czwartek, 9 lutego, w godzinach przedpołudniowych, ale nie powiadomiła od razu służb, tylko zabrała wychłodzonego gada - mierzącego niespełna 1,5-metra - do domu i nakarmiła go. Dusiciel okazał się zaskakująco przyjacielskim stworzeniem, ale to prawdopodobnie dlatego, że miał już wcześniej kontakt z ludźmi, którzy po prostu mogli wyrzucić go do śmietnika, gdy im się znudził. Kobieta, która znalazła węża boa, wezwała ostatecznie Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi. Municypalni zabrali gada do Snake Zoo w Łodzi, ale znalazczyni i jej rodzina chcą odzyskać swojego pupila.

- To ja znalazłam tego węża i choć wiem że głupio zabrzmi to cała rodzina a najbardziej moja 10letnia córka tęskni za nią, mamy nadzieję ją odzyskać. ❤️❤️🐍❤️❤️ - pisze kobieta na Facebooku.

Internauci chwalą znalazczynię węża boa z Łodzi

Zdecydowana większość internautów chwali zachowanie mieszkanki Łodzi, zwłaszcza że część z nich zwyczajnie bałaby się wziąć na ręce węża boa. "Biję pokłony dla Pani która zabrała ją do domu... Ja bym narobiła w spodnie, a potem zadzwoniła po AP. Kobieto jesteś wielka! ❤", "Jpdl jak bym zobaczył takie coś w śmietniku zawal na miejscu", "Jakbym to była ja, już chyba nigdy w życiu do śmietnika bym nie poszła 🤣 żarty, żartami ale super ze znalazł się ktoś, kto okazał dla niej dobre serce ❤️" - piszą komentujący.

