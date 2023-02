Wpadł do kanału samochodowego w garażu i zginął. Śmiertelny wypadek w Zgierzu

Nie żyje mężczyzna, który wpadł do kanału samochodowego we własnym garażu w Zgierzu. 66-latek zginął na miejscu, a wszystko działo się w środę, 15 lutego, po godz. 19. Jak wynika ze wstępnych ustaleń tamtejszej policji, do zdarzenia doszło na prywatnej posesji przy ul. Łódzkiej, tuż obok domu poszkodowanego. Znaleźli go tam członkowie rodziny, którzy wezwali na miejsce służby ratownicze. Reanimacja mężczyzny nie przyniosła skutku i lekarz stwierdził zgon. Szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku wyjaśniają mundurowi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgierzu.

Sonda Czy przydarzył ci się kiedyś jakiś wypadek w domu? Tak Nie