Wybory na prezydenta Łodzi. Sonda wyborcza: Janusz Wdzięczak

1. Największym problemem Łodzi jest…

Zbyt wysokie ceny mieszkań i zbyt mała ich dostępność dla łodzian.

2. Łódź najbardziej potrzebuje…

Sprawnej komunikacji miejskiej, mniejszej liczby remontów dróg, które i tak nie wychodzą.

3. Trzy priorytetowe działania, które zrealizuję w nadchodzącej kadencji to...

Rozwój mieszkalnictwa, rozwój lokalnej - małej i średniej - przedsiębiorczości oraz drastyczna reforma komunikacji miejskiej i remontów dróg tak, żeby wreszcie działały na potrzeby mieszkańców.

Co do rozwoju mieszkalnictwa - chcemy zagospodarować tysiące pustostanów, które stoją w Łodzi wolne.

Co do małych i średnich przedsiębiorstw - chcemy, żeby były traktowane na równi z zagranicznymi inwestorami, żeby miały podobne ulgi i wsparcie ze strony urzędu miasta, bo to one tworzą miejsca pracy w Łodzi.

Co do remontów - chcemy wprowadzenia zarządzania projektowego w inwestycjach w drogi, chcemy Miejskiego Zakładu Remontu Dróg, który będzie bezpośrednio dokonywał bieżących napraw dróg. W kwestii MPK chcemy wprowadzenia docelowo darmowej komunikacji miejskiej dla osób płacących podatki w Łodzi.

4. W ciągu stu dni od objęcia urzędu prezydenta zadaniem, które doprowadzę do końca, będzie...

Rozpoczęcie budowy przynajmniej kilkuset mieszkań komunalnych i społecznych przez łódzki TBS oraz zagospodarowanie kilkuset pustostanów.

5. Sposobem na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Łodzi jest...

Zagospodarowanie pustostanów, zwiększenie budownictwa społecznego i budownictwa mieszkań komunalnych, oraz rozwijanie kooperatyw mieszkaniowych.

6. Zatrzymam wyludnianie się miasta poprzez takie działania, jak…

Tworzenie dobrych miejsc pracy dla młodych łodzian, zwiększanie jakości życia, oraz rozwój opieki przedszkolnej i szkolnej dla młodzieży.

7. W Łodzi do likwidacji nadal pozostało około trzydziestu tysięcy kopciuchów. Doprowadzę do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez takie działania jak…

Stopniowa wymiana tzw. kopciuchów za pomocą miejskich programów dofinansowania tej wymiany, a także rozwój miejskiej roślinności i nasadzenia roślin antysmogowych.

8. Czy jest Pan za wprowadzeniem w mieście strefy czystego transportu?

Strefa czystego transportu, jeżeli już, to w sposób przemyślany i tak, żeby nie uderzała w osoby najbiedniejsze, ale po konsultacjach ze środowiskami osób, które w tym mieście mieszkają. To, w jakim czasie to nastąpi, będzie decyzją mieszkańców. Jeżeli będzie decyzja, że np. ma to zostać wprowadzone w Śródmieściu, będzie to poprzedzone konsultacjami, albo nawet bezpośrednim referendum. Nic o nas bez nas.

9. Dzięki jakim działaniom i o ile zamierza Pan skrócić czas przejazdu przez Łódź transportem indywidualnym i zbiorowym?

Transportem zbiorowym - znacząco. Poprzez usprawnienie zarządzania komunikacją miejską, wymianę taboru na nowszy. A transportem indywidualnym również znacząco, poprzez wprowadzenie sekundników na skrzyżowaniach łódzkich ulic. Będzie na nich opierał się nowy system zarządzania ruchem miejskim. Będzie do tego monitoring, będą inteligentne systemy zarządzania ruchem, oprócz tego rozważamy wprowadzenie poruszania się na buspasach dla samochodów, które wiozą powyżej dwóch pasażerów.

10. Łódź jest trzecim najbardziej zadłużonym miastem Polsce. Co należy zrobić, aby zmniejszyć zadłużenie?

Jestem ekonomistą, więc zdaję sobie sprawę z tego problemu. Wydajemy bardzo dużo na obsługę tego długu. Na pewno będziemy chcieli ciąć niepotrzebne koszty, tak jak np. wielkie działania marketingowe, z których słynie Hanna Zdanowska. Niesamowita autopromocja miasta na terenie samej Łodzi. To jest bez sensu. Pieniądze powinny być na rzeczy najbardziej potrzebne. Powinniśmy ten dług zredukować.