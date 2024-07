To kpina z łódzkich kierowców. Remont opóźniony o rok, a robotników brak!

Co tutaj wstawić?

Pożar składowiska odpadów w Woli Łaskiej

Aktualizacja godz. 18.13

Jak poinformowała policja w Łasku, liczba osób poszkodowanych w wyniku pożaru składowiska odpadów w Woli Łaskiej wzrosła do 11.

- Dwie z nich znajdują się w stanie ciężkim - przekazują mundurowi.

Wcześniej pisaliśmy:

Mniej więcej od godziny 14.30 w poniedziałek, 1 lipca, 40 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem składowiska odpadów w Woli Łaskiej, który objął powierzchnię ok. 500 metrów kwadratowych. Jak informują mundurowi, ze zgłoszenia wynika, że chwilę przed pojawieniem się płomieni było słychać wybuch. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 5 osób, prawdopodobnie pracowników składowiska - wszystkie zostały zabrane do szpitala, a na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pożar doprowadził również do zamknięcia dla ruchu drogi wojewódzkiej nr 473.

- Sytuacja na ten moment nie jest opanowana, bo robimy wszystko, by ogień na przedostał się na znajdujący się obok magazyn - relacjonuje kpt. Łukasz Górczyński, rzecznik KM PSP w Łodzi.

Teren, gdzie doszło do pożaru, zabezpieczają również policjanci, którzy podają szczegóły objazdów. Dalsza część teksty poniżej.

Tak wygląda Marywilska 44 dwa miesiące po wielkim pożarze, który strawił większość kompleksu handlowego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Objazd do centrum Łasku dla pojazdów ciężarowych wyznaczony jest przez węzeł trasy S14 w miejscowości Dobroń lub węzeł S8 w Marzeninie, a następnie wiedzie przez drogą wojewódzką nr 482. Kierowcy samochodów osobowych są kierowani na drogi lokalne - mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Służby i gmina Łask apelują do mieszkańców

Strażacy, policjanci, jak i gmina Łask wystąpiły w związku z pożarem do lokalnych mieszkańców, dla których trujące mogą się okazać wszelkie opary wydostające się ze składowiska.

- Z uwagi na wybuch i pożar niewiadomego pochodzenia na terenach przemysłowych w Woli Łaskiej zwracamy się z apelem o zachowanie środków ostrożności. Prosimy o pozamykanie okien i ograniczenie przemieszczania się. Trwa akcja ratunkowo-gaśnicza - czytamy na profilu facebookowym samorządu.

W akcji gaszenia pożaru bierze m.in. udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z Łodzi.

Zakopianka zalana! Popularną trasą lały się strumienie wody. Nikt nie mógł przejechać [ZDJĘCIA]