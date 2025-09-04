Wywlókł ją za włosy na klatkę schodową i rzucił! Gdy przestała oddychać, zrobił to. Są zarzuty po śmierci 44-latki

Michał Michalak
2025-09-04 10:09

Prokuratura Okręgowa w Łodzi ujawniła okoliczności śmierci 44-latki, której ciało znaleziono na klatce schodowej kamienicy przy ul. Skorupki w Łodzi. W tej sprawie został zatrzymany 48-latek, który wyciągnął wcześniej żyjącą kobietę za włosy ze swojego mieszkania i tam zostawił, wracając do środka. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak przy ponownym opuszczeniu lokum kopnął martwą już 44-latkę.

Łódź. Zarzuty po śmierci 44-latki. Jej znajomy wyciągnął ją za włosy na klatkę schodową i zostawił

Autor: Shutterstock Prokuratura Okręgowa w Łodzi ujawniła okoliczności śmierci 44-latki, której ciało znaleziono na klatce schodowej kamienicy przy ul. Skorupki w Łodzi. W tej sprawie został zatrzymany 48-latek, zdj. ilustracyjne
  • W Łodzi 48-latek usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy i znieważenia zwłok 44-letniej kobiety.
  • Monitoring ujawnił, jak mężczyzna wywlekał jeszcze żyjącą kobietę, zostawiając ją na klatce, a następnego dnia kopnął jej ciało.
  • Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń przyczyniających się do śmierci, ale mężczyzna był już karany za zabójstwo.
  • Co doprowadziło do śmierci kobiety i czy sąd zdecyduje o areszcie dla recydywisty?

Łódź. Ciało 44-latki na klatce schodowej. Są zarzuty dla 48-latka

Zarzuty nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie i znieważenia zwłok usłyszał 48-letni mieszkaniec Łodzi. We wtorek, 2 września, w godzinach porannych, na klatce schodowej kamienicy przy ul. Skorupki, w której mieszka mężczyzna, znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Lekarz, który brał udział w oględzinach zwłok, nie wykluczył działania osób trzecich, ale prawdę na temat okoliczności jej zgonu ujawniło nagranie z kamery monitoringu na klatce.

- Na nagraniach ujawniono, że 1 września mężczyzna, wychodząc z jednego z lokali, wywleka kobietę, ciągnąc ją za włosy, a następnie kładzie w ten sposób, że tułów i głowa znajdowały się na schodach - poinformował Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak dodaje, wtedy 44-latka jeszcze żyła, ale mężczyzna zostawił ją tak i wrócił do mieszkania. Następnego dnia, czyli we wtorek, 2 września, opuszczając swoje lokum, 48-latek kopnął poszkodowaną, która była już martwa, i poszedł dalej. W czasie sekcji zwłok nie ujawniono obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich w przyczynieniu się do zgonu 44-latki, w związku z tym mężczyzna usłyszał dwa powyższe zarzuty.

Podejrzany był w przeszłości wielokrotnie karany, w tym za:

  • zabójstwo;
  • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;
  • znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów
  • i za kradzież za włamaniem;

za co spędził w więzieniu 14 lat; przestępstw wobec 44-latki dopuścił się zresztą w warunkach recydywy. Prokuratura w Łodzi czeka na rozpatrzenie wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

