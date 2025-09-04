W Łodzi 48-latek usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy i znieważenia zwłok 44-letniej kobiety.

Monitoring ujawnił, jak mężczyzna wywlekał jeszcze żyjącą kobietę, zostawiając ją na klatce, a następnego dnia kopnął jej ciało.

Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń przyczyniających się do śmierci, ale mężczyzna był już karany za zabójstwo.

Co doprowadziło do śmierci kobiety i czy sąd zdecyduje o areszcie dla recydywisty?

Łódź. Ciało 44-latki na klatce schodowej. Są zarzuty dla 48-latka

Zarzuty nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie i znieważenia zwłok usłyszał 48-letni mieszkaniec Łodzi. We wtorek, 2 września, w godzinach porannych, na klatce schodowej kamienicy przy ul. Skorupki, w której mieszka mężczyzna, znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Lekarz, który brał udział w oględzinach zwłok, nie wykluczył działania osób trzecich, ale prawdę na temat okoliczności jej zgonu ujawniło nagranie z kamery monitoringu na klatce.

- Na nagraniach ujawniono, że 1 września mężczyzna, wychodząc z jednego z lokali, wywleka kobietę, ciągnąc ją za włosy, a następnie kładzie w ten sposób, że tułów i głowa znajdowały się na schodach - poinformował Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak dodaje, wtedy 44-latka jeszcze żyła, ale mężczyzna zostawił ją tak i wrócił do mieszkania. Następnego dnia, czyli we wtorek, 2 września, opuszczając swoje lokum, 48-latek kopnął poszkodowaną, która była już martwa, i poszedł dalej. W czasie sekcji zwłok nie ujawniono obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział osób trzecich w przyczynieniu się do zgonu 44-latki, w związku z tym mężczyzna usłyszał dwa powyższe zarzuty.

Podejrzany był w przeszłości wielokrotnie karany, w tym za:

zabójstwo;

spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;

znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów

i za kradzież za włamaniem;

za co spędził w więzieniu 14 lat; przestępstw wobec 44-latki dopuścił się zresztą w warunkach recydywy. Prokuratura w Łodzi czeka na rozpatrzenie wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.