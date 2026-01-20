Wyciekły dane prawie 5 tys. osób, w tym wielu dzieci! Rodzice nie mogą uwierzyć. Afera w Łodzi

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-20 9:15

Dane ponad 4,9 osób, tj. dzieci uczęszczających do miejskich żłobków w Łodzi i ich rodziców, wyciekły do publicznej wiadomości. Pracownicy portalu Niebezpiecznik.pl znaleźli je na jednej ze stron powiązanych z Politechniką Łódzką, która miała opracować aplikację do zarządzania żłobkami - okazało się, że doszło w niej do błędu. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi przeprosił rodziców dzieci.

Łódź. Wyciekły dane rodziców i ich dzieci. Chodzi o prawie 5 tys. osób

i

  • Błąd konfiguracji serwera, który obsługiwała Politechnika Łódzka, doprowadziła do wycieku danych.
  • Informacje o ponad 4,9 tys. rodziców i ich dzieciach z łódzkich żłobków, w tym PESEL-e i numery kont, zostały ujawnione.
  • Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ostrzegł rodziców przed potencjalnymi konsekwencjami, takimi jak kradzież tożsamości.
  • Dowiedz się, jakie kroki powinni podjąć poszkodowani i jakie jest ryzyko nadużyć.

Łódź. Wyciekły dane prawie 5 tys. osób. To dzieci ze żłobków i ich rodzice

Błędna konfiguracja serwera obsługującego aplikację sieciową działającą w infrastrukturze Politechniki Łódzkiej to bezpośrednia przyczyna wycieku danych ponad 4,9 tys. osób. Poszkodowani w tej sprawie rodzice i ich dzieci, które uczęszczają do sieci Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, otrzymali w tej sprawie pismo ze szczegółowym opisem, co wydarzyło się jeszcze pod koniec ub.r.

Sprawę nagłośnił serwis Niebezpiecznik.pl, publikując również dokument skierowany do mieszkańców Łodzi, których dane wyciekły. W plikach PDF udostępnionych w wyniku błędu na jednej ze stron internetowych powiązanych z Politechniką Łódzką można było znaleźć:

  • imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci;numery PESEL;
  • adresy zamieszkania;
  • numery rachunków bankowych rodziców/opiekunów;
  • numery telefonów rodziców/opiekunów;
  • informacje dotyczące zawartych umów na świadczenie usług opieki w żłobkach.

Na ten moment nie ma informacji, aby wyciek danych dzieci i ich rodziców doprowadził do poważniejszych konsekwencji, choć nie można jednocześnie wykluczyć, że do tego nie dojdzie. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ostrzegł przed tym rodziców, informując, co mają robić na wypadek pojawienia się podejrzanych e-maili itp.

- Charakter ujawnionych danych może potencjalnie stwarzać ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności ryzyko kradzieży tożsamości lub nadużyć finansowych. Aktualnie nie odnotowaliśmy żadnych informacji o negatywnych skutkach związanych z tym incydentem, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia oceniamy jako średnie - czytamy w piśmie do rodziców dzieci, które cytuje Niebezpiecznik.pl.

