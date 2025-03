i Autor: Pexels/cc0/pixabay

Uratowane dziecko

Zakonnice znalazły chłopca w oknie życia. Mały Józio był zadbany i spokojny

W oknie życia prowadzonym w Wieluniu przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p.w. św. Antoniego został znaleziony chłopczyk. Standardowo dziecko trafiło do szpitala na badania, lecz nic nie wskazuje na to, by coś mu dolegało. Zakonnice nadały chłopczykowi imię Józef. Okno życia w Wieluniu istnieje od 15 lat.