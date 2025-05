Sebastian M. wróci do Polski. Władze ZEA zgodziły się na ekstradycję! Przełom ws. tragedii na A1

Zduńska Wola. Będzie Marsz Przeciw Przemocy po zabójstwie 6-latka

Mieszkańcy Zduńskiej Woli postanowili wyrazić swój sprzeciw po zdarzeniach z 7 maja br. W mieszkaniu przy placu Wolności znaleziono ciało 6-letniego Maksymiliana, który został zabity. W związku z tym w czwartek, 22 maja, ulicami miasta przejdzie Marsz Przeciwko Przemocy, który wyruszy o godz. 18 z parkingu przy ul. Łaskiej 40.

- To nie tylko symboliczny gest – to społeczny apel, że nie ma zgody na krzywdę dziecka.Takie działania mają moc jednoczenia ludzi, budzenia świadomości i wywierania realnego wpływu na instytucje, które powinny chronić najsłabszych!🖤 Niech ten marsz stanie się wołaniem o zmianę.Dla Maksia. Dla dzieci. Dla nas wszystkich - czytamy na profilu facebookowym Fundacji To ja - Dziecko im. Kamilka Mrozka.

Jak informuje Zdunskawola.naszemiasto.pl, współorganizatorką Marszu Przeciwko Przemocy jest mieszkanka Zduńskiej Woli Monika Łukomska, która powiedziała, że jego pomysł to "odruch serca". Kobieta zachęca do udziału, dodając, że można się do niego przyłączyć w dowolnym momencie. Marsz przejdzie ulicami:

Łaską;

Piwną;

Złotnickiego;

Jachowicza;

Komisji Edukacji Narodowej;

Sieradzką;

i zakończy się na placu Wolności, gdzie doszło zbrodni.

Zarzut zabójstwa Maksia usłyszał 28-letni Daniel S., ojczym dziecka, który działał w multirecydywie, bo wcześniej odbywał kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu - mężczyźnie grozi kara maksymalna dożywotniego więzienia, ale podejrzany nie przyznał się do winy. Matka chłopca, 31-letnia Paulina M., odpowie z kolei za znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem poprzez zaniechanie reakcji na działania przestępcze konkubenta wobec dziecka, które zakończyły się jego śmiercią, i nieudzielenie synowi pomocy. To przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Obydwoje zostali tymczasowo aresztowani.