i Autor: KPP w Pajęcznie / Pixabay Zostawił 4-latkę w wannie. Nie reagował na płacz dziewczynki. O krok od tragedii

Był kompletnie pijany

Zostawił 4-latkę w wannie. Nie reagował na płacz dziewczynki

Miał się opiekować roczną córką i 4-letnią pasierbicą. To, co zrobił 27-latek z województwa łódzkiego szokuje. Starsza z dziewczynek trafiła do szpitala z objawami hipotermii. Okazało się, że jej ojczym był kompletnie pijany. Szczegóły w artykule.