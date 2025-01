Zrobił to celowo!

Zostawił ładunek wybuchowy pod nocnym klubem! 65-latek aresztowany. Szok w Zduńskiej Woli [ZDJĘCIA]

65-letni, który nielegalnie posiadał pocisk artyleryjski, zostawił go na schodach pod nocnym klubem w Zduńskiej Woli. We wtorek, 28 stycznia, policja poinformowała, że mieszkanie Łasku przywiózł go kilka dni wcześniej w kartonie i schował do torby. Zostawił ją w pobliżu drzwi do lokalu, gdzie tego samego dnia zaplanowano dyskotekę, i jak gdyby nigdy nic pojechał do domu.