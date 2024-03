Małe dziewczynki miały tam znaleźć schronienie. Teraz zostaną z traumą do końca życia

Czastary. Koszmar kilkudziesięciu psów. Żyły z zwłokami innych zwierząt

Zwłoki psów leżące na podłodze pod obrazami Maryi i Jezusa - taki widok zastali w domu w gminie Czastary pod Wieluniem przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Gdyby nie ich relacja, trudno było uwierzyć, że takie sceny w ogóle mają miejsce. Pośród martwych stworzeń żyło kilkadziesiąt żywych, które wałęsały się po pomieszczeniu pełnym odchodów. To nie wszystko, bo inspektorzy znaleźli również całą gromadę szczeniąt, z których część znajdowała się już w stanie agonalnym, zamkniętych w starej wersalce. Koszmar niektórych psów trwał nawet 10 lat, bo co najmniej tyle czasu zwierzęta przygarniała właścicielka posesji, chyba nie do końca zdając sobie sprawę z ich mąk.

Dalsza część tekstu poniżej.

Pies wskazał policjantom drogę do swojego domu. Zaskakująca historia w Gołdapi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mamy na pokładzie szczenięta z zabójczą parwowirozą, które krwawią z odbytu i wymiotują. Ich jedyną szansą jest natychmiastowe podanie surowicy. Musimy zdobyć pieniądze, aby kupić ten niezbędny lek, niedostępny w Polsce. To tylko podstawowy koszt, ponadto potrzebna jest całodobowa opieka, kroplówki, badania. Wszystkie zwierzęta potrzebują natychmiastowej pomocy weterynaryjnej - piszą członkowie DIOZ na stronie Pomagam.pl.

Nie ma sensu dalej epatować tym, co zostali na miejscu inspektorzy, bo teraz najważniejsza jest pomoc wszystkich odebranym zwierzętom. Zbiórka pieniędzy na ich rzecz znajduje się TUTAJ. Warto dodać, że te pieniądze wystarczą ledwie na doraźne ulżenie w cierpieniu poszkodowanym zwierzętom, więc można im cały czas pomagać.