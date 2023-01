Śmiertelny wypadek pod Radomskiem. 24-latek wypadł z dachującej hondy

W wypadku w Perzynach pod Radomskiem zginął 24-latek, mieszkaniec tamtejszego powiatu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 stycznia, ok. godz. 7. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, mężczyzna jechał hondą civic prostym odcinkiem drogi, gdy stracił panowanie nad autem. Samochód wypadł z jezdni i dachował, a jego kierowca wypadł z pojazdu w czasie zdarzenia, lądując na szosie. - Najpierw reanimowali go świadkowie wypadku, a później służby ratownicze, i mimo że trwało to dosyć długo, 24-latek zginął na miejscu - mówi asp. Agnieszka Kropisz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Jak dodaje, mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia, co robią pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej.

Seria śmiertelnych wypadków w Łódzkiem

Mężczyzna, który zginął pod Radomskiem, to szósta ofiara serii wypadków drogowych, która rozpoczęła się w województwie łódzkim w sobotę, 7 stycznia. Do pierwszego zdarzenia doszło przed godz. 18.30 w Nowostawach Dolnych pod Łodzią, gdzie zginął 20-latek, a 18-latka, w następstwie odniesionych obrażeń, zmarła w szpitalu. Tego samego dnia, ale w godzinach wieczornych, śmierć w wypadku pod Łęczycą poniósł 23-latek, którego seicento doszczętnie spłonęło. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę, 8 stycznia, w al. Włókniarzy w Łodzi zginęła 22-letnia kobieta, pasażerka BMW, które uderzyło w słup trakcyjny. Kilka godzin później jadący autem tej samej marki 31-latek wypadł z drogi w Klekowcu pod Radomskiem i zginął na miejscu - jego ciało i poważnie ranną 25-latkę znaleziono obok pojazdu. Galeria z tego zdarzenia znajduje się na samej górze artykułu.

