W obecnej sytuacji on powinien dostać dożywocie za to, co zrobił, choć żaden wyrok życia mojemu dziecku nie zwróci. Nie wybaczę mu tego nigdy. On przyszedł przygotowany. Jestem święcie przekonana, że poszedł z zamiarem zabicia mojego dziecka. Sądząc po tym, jakie narzędzia miał w plecaku. Poszedł z nożem, toporkiem, z drugim nożem, młotkiem, poszedł w rękawiczkach, które miał na rękach. Nie trafiają do mnie argumenty sądu o jego młody wieku czy niekaralności - wyznaje kobieta.