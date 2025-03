Spis treści

Zabójstwo w domu dziecka w Tomisławicach

16-letnia Oliwia nie bała się Daniela, dlatego wpuściła go do swojego pokoju przez okno. Tam doszło do kłótni, w trakcie której oskarżony chwycił za nóż i zadał swojej ukochanej aż 11 ciosów nożem. Niestety, na tym nie poprzestał. Sprawca zaatakował panią Katarzynę i czterech innych wychowanków ośrodka. Daniel M. został zatrzymany w domu. Jego proces ruszył w październiku 2024 roku. 20-latek nie przyznał się do winy. W trakcie śledztwa przerzucał winę na Oliwkę. - On był o nią bardzo zazdrosny. Nie pozwalał z nikim się widywać, z nikim rozmawiać - przekonywała mama ofiary, która zeznawała przed sądem. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami, związanymi ze sprawą.

Sąd w Sieradzu skazał Daniela M.

W poniedziałek (24 marca 2025 r.) młody mężczyzna usłyszał wyrok. Sąd nie miał wątpliwości i skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Więcej informacji wkrótce!