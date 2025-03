Mieszkańcy Łodzi będą mogli korzystać z nowej rzeki! To nie żart. Naukowcy doradzali ws. ekosystemu [ZDJĘCIA]

Masakra, która rozegrała się wieczorem 9 maja 2023 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej w niewielkiej wsi nad zalewem Jeziorsko, wywołała taką traumę u wszystkich podopiecznych, że po tych wydarzeniach żaden z nich już tam nigdy mnie wrócił.

Tego dnia, około godziny 23 mieszkający w pobliżu Daniel M. zjawił się pod oknem pokoju jego dziewczyny, Oliwii. Zapukał w szybę, a 16-latka wpuściła go przez okno do środka. Między parą doszło do ostrej kłótni, w trakcie której mężczyzna wyciągnął przyniesiony przez siebie nóż i zadał nim swojej ukochanej kilkanaście ciosów, odbierając jej życie. Wybiegł z pokoju po czym ranił ostrzem w twarz wychowawczynię, która próbowała ratować swoją podopieczną i czterech przebywających w ośrodku chłopców. Na szczęście oni przeżyli atak furiata.

Nożownik został zatrzymany w swoim domu, a następnie stanął przed sądem oskarżony o zabójstwo i pięciokrotne usiłowanie morderstwa. Choć w trakcie śledztwa przyznał się do winy, podczas procesu odwołał tamte zeznania. Twierdził, że został przez Oliwię sprowokowany, która w trakcie sprzeczki miała zarzucać mu, że ma kochankę.

Wyrok w sprawie Daniela M. Nie ma dożywocia

Sąd w wyżej wspominane wyjaśnienia nie uwierzył i wymierzył mu karę 25 lat więzienia, zaznaczając, że o przedterminowe zwolnienie może ubiegać się po 20 latach. - Oskarżony mówi, że działał spontanicznie, ale przecież nieprzypadkowo przyszedł do placówki uzbrojony w nóż - argumentował sędzia Jacek Wojdyn. - Choć to zbrodnia przerażająca, nie można zapominać, że sprawca jest osobą młodą, nie jest zdemoralizowany, był chwalony w swoim miejscu zamieszkania - dodawał.

Sąd uznał, że kara 25 lat pozbawiania wolności jest wystarczająca. Wyrok nie jest prawomocny.

Rzeź w domu dziecka pod Sieradzem. "Sprawca nie jest osobą zdemoralizowaną"