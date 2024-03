Biskup Andrzej Dziuba zrezygnował. Diecezja cenzuruje komunikat Watykanu?

QUIZ: Geografia dla najlepszych. W którym kraju jesteś? My dajemy jedną wskazówkę, Ty pełną odpowiedź

Papież przyjął rezygnację biskupa Andrzeja Dziuby

W sobotę (9 marca) nuncjatura apostolska w Polsce opublikowała dwa komunikaty. W pierwszym poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację bpa Andrzeja Dziuby z posługi biskupa łowickiego. - Administratorem apostolskim sede vacante diecezji łowickiej został mianowany biskup pomocniczy tejże diecezji Wojciech Tomasz Osial – czytamy w dokumencie.

Nuncjatura podała, że „Ojciec Święty Franciszek przyjął dzisiaj rezygnację biskupa łowickiego Andrzeja Dziuby, którą tenże biskup złożył na prośbę Stolicy Apostolskiej”.

Wyjaśniono, że „zostały stwierdzone trudności w zarządzaniu diecezją, a w szczególności zaniedbania w prowadzeniu spraw o wykorzystanie seksualne popełnione przez niektórych duchownych wobec osób niepełnoletnich”.

Jak zaznaczono, fakty te potwierdziło postępowanie przeprowadzone przez Stolicę Apostolską oparte na dokumencie papieskim „Vos estis lux mundi”.

Cenzura w diecezji łowickiej?

Okazuje się, że wierni z diecezji łowickiej mogą się nie dowiedzieć o przyczynach odejścia ich biskupa. Jak informuje na łamach portalu interia.pl Tomasz Terlikowski, katolicki publicysta, na stronach diecezji jest tylko dokument mówiący o samej rezygnacji, na ma natomiast śladu po komunikacie dotyczącym przyczyn tej decyzji.

Według Terlikowskiego, do księży w diecezji trafił „apel”wysłany przez wikariusza biskupiego diecezji łowickiej ks. kan. Sławomira Sobierajskiego. Duchowny prosi w nim - jak sam podkreśla prywatnie i przedstawiając tylko własne zdanie - by księża „uchronili nasz Łowicki Kościół przed ewentualnym nadmiernym rozbujaniem emocji u wiernych i księży”. - Niektóre środowiska pewnie by tego chciały. Z rozbujanej łodzi mogą wypaść ludzie. Nasi wierni, nasi koledzy – wskazuje ks. Sobierajski w piśmie przytoczonym przez Terlikowskiego.

- Warto przejść to co nowe dla nas wszystkich z powagą w spokoju w oparciu o dostępne fakty. Można w niedzielę poinformować parafian odczytując komunikat Nuncjatury. Nikt nie zabroni ludziom i księżom myśleć, czuć i mówić ale nie możemy posługiwać się domysłami i insynuacjami a tym bardziej dziennikarskimi rewelacjami, które możliwe, że się pojawią. Spokojnie z troską o wiernych i współbraci z modlitwą za Biskupa przekażmy informację o przyjęciu rezygnacji i o funkcji bpa Wojciecha (główny komunikat) – te słowa wikariusza biskupiego według publicysty Interii wprost mówią cenzurze.

Zaniedbania biskupa Andrzeja Dziuby

Przypomnijmy, że w październiku 2020 r. Watykan zlecił abp. Grzegorzowi Rysiowi dochodzenie w sprawie tuszowania pedofilii przez bpa Dziubę. - W następstwie formalnych zgłoszeń Stolica Apostolska na podstawie motu proprio Ojca Świętego Franciszka „Vos estis lux mundi” (art. 10 §1) upoważniła arcybiskupa metropolitę łódzkiego do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa Andrzeja Dziuby w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych diecezji łowickiej – czytamy w komunikacie kurii metropolii łódzkiej z 23 października 2020 r.