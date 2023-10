Czy poszukiwany wróci do kraju?

Poszukiwany kierowca BMW chce wrócić do Polski, ale stawia warunki. "Możliwości będzie kilka"

Co to jest list żelazny? Wystąpił o niego kierowca bmw Sebastian Majtczak

Adwokat poszukiwanego listem gończym kierowcy bmw Sebastiana Majtczaka poinformował, że w imieniu swojego klienta wystąpi o wydanie listu żelaznego. Ewentualna zgoda na wystawienie listu żelaznego uniemożliwiałaby zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sebastian Majtczak dostałby gwarancję od wymiaru sprawiedliwości, że przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wydanie listu żelaznego nie wiąże się natomiast z zakazem stosowania wolnościowych środków zapobiegawczych, takich jak poręczenie majątkowe.

List żelazny gwarantuje oskarżanemu wolność do czasu prawomocnego zakończenia prowadzonego w jego sprawie postępowania, jednak zobowiązuje go do:

stawiennictwa w wyznaczonych przez sąd terminach (w postępowaniu przygotowawczym także terminach wyznaczonych przez prokuraturę),

niezmieniania bez zgody sądu miejsca pobytu,

niewpływania na przebieg postępowania w postaci nakłaniania świadków do fałszywych zeznań oraz usuwania dowodów przestępstwa.

Kto wydaje list żelazny?

List żelazny jest wydawany przez właściwy miejscowo sąd okręgowy. W przypadku tragedii na autostradzie A1 jest to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

