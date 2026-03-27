Dzik wybiegł na drogę prosto przed maskę Lexusa. Nie żyje 64-latek

Alicja Franczuk
2026-03-27 9:34

Tragiczny finał spotkania z leśnym zwierzęciem na drodze. Kierujący Lexusem 68-latek stracił panowanie nad autem po tym, jak zderzył się z przebiegającym przez jezdnię dzikiem! Następnie pojazd uderzył w drzewo. Trzy osoby podróżujące Lexusem trafiły do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia 64-letniego pasażera.

i

Autor: KPP w Tomaszowie Mazowieckim/ Materiały prasowe
Dramat w Twardej. Spotkanie z dzikiem zakończone śmiercią człowieka

Dramat rozegrał się kilka minut po godz. 19 w środę (25 marca) w miejscowości Twarda (pow. tomaszowski). - Kierujący Lexusem, 68-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem po tym, jak zderzył się z przebiegającym przez jezdnię dzikiem. W wyniku tego zderzenia jego samochód uderzył w drzewo - przekazała asp. szt. Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Autem oprócz kierowcy podróżowało dwoje pasażerów - 68-letnia kobieta oraz 64-letni mężczyzna. Cała trójka została ranna w wypadku i trafiła do szpitala. Niestety obrażenia, jakie odniósł 64-letni pasażer Lexusa były na tyle poważne, że mężczyzna zamarł pomimo starań lekarzy.

- Okoliczności zdarzenia wyjaśniają tomaszowscy funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim - poinformowała asp. szt. Cieślak.

Policja apeluje o ostrożność na drodze

Tragiczny wypadek w Twardej uświadamia, że podróż drogami przecinającymi lasy wymaga od kierowców niezwykle dużej uwagi i ostrożności, zwłaszcza po zmierzchu. Tomaszowska policja podpowiada, jakich zasad przestrzegać na drogach przecinających tereny leśne, aby uniknąć bolesnego spotkania z mieszkańcami lasów:

  • warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególną czujność należy zachować o zmierzchu i o świcie, wtedy bowiem zwierzyna jest najbardziej aktywna
  • należy bacznie obserwować pobocza drogi
  • zwierzęta oślepione światłami reflektorów nie uciekają, najczęściej stają w bezruchu do momentu aż pojawi się kolejny bodziec – dlatego też widząc na drodze zwierzę należy użyć klaksonu
  • kiedy na drodze pojawi się jedno zwierzę należy spodziewać się kolejnych, za nim najczęściej podążają inni członkowie stada
  • należy zwracać uwagę na znaki i poruszać się z prędkością, która pozwoli na bezpieczną reakcję w przypadku pojawienia się na drodze zagrożenia

