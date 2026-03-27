Dzik wybiegł na drogę prosto przed maskę Lexusa. Nie żyje 64-latek

W środę, 25 marca, po godzinie 19:00, w miejscowości Twarda (pow. tomaszowski) doszło do tragicznego wypadku drogowego.

68-letni kierowca Lexusa stracił panowanie nad pojazdem po zderzeniu z dzikiem i uderzył w drzewo.

W wyniku wypadku, 64-letni pasażer Lexusa zmarł w szpitalu, pomimo starań lekarzy.

Policja apeluje o szczególną ostrożność na drogach przecinających tereny leśne, zwłaszcza o zmierzchu i świcie.

Dramat w Twardej. Spotkanie z dzikiem zakończone śmiercią człowieka

Dramat rozegrał się kilka minut po godz. 19 w środę (25 marca) w miejscowości Twarda (pow. tomaszowski). - Kierujący Lexusem, 68-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem po tym, jak zderzył się z przebiegającym przez jezdnię dzikiem. W wyniku tego zderzenia jego samochód uderzył w drzewo - przekazała asp. szt. Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Autem oprócz kierowcy podróżowało dwoje pasażerów - 68-letnia kobieta oraz 64-letni mężczyzna. Cała trójka została ranna w wypadku i trafiła do szpitala. Niestety obrażenia, jakie odniósł 64-letni pasażer Lexusa były na tyle poważne, że mężczyzna zamarł pomimo starań lekarzy.

- Okoliczności zdarzenia wyjaśniają tomaszowscy funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim - poinformowała asp. szt. Cieślak.

Policja apeluje o ostrożność na drodze

Tragiczny wypadek w Twardej uświadamia, że podróż drogami przecinającymi lasy wymaga od kierowców niezwykle dużej uwagi i ostrożności, zwłaszcza po zmierzchu. Tomaszowska policja podpowiada, jakich zasad przestrzegać na drogach przecinających tereny leśne, aby uniknąć bolesnego spotkania z mieszkańcami lasów:

warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególną czujność należy zachować o zmierzchu i o świcie, wtedy bowiem zwierzyna jest najbardziej aktywna

należy bacznie obserwować pobocza drogi

zwierzęta oślepione światłami reflektorów nie uciekają, najczęściej stają w bezruchu do momentu aż pojawi się kolejny bodziec – dlatego też widząc na drodze zwierzę należy użyć klaksonu

kiedy na drodze pojawi się jedno zwierzę należy spodziewać się kolejnych, za nim najczęściej podążają inni członkowie stada

należy zwracać uwagę na znaki i poruszać się z prędkością, która pozwoli na bezpieczną reakcję w przypadku pojawienia się na drodze zagrożenia

