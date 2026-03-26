Trzech policjantów zginęło od kul strażnika więziennego. „To byli nasi koledzy”

Sieradz. Strażnik więzienny zabił trzech policjantów

Dramat rozegrał się 26 marca 2007 r. Asp. Andrzej Werstak (†32 l.), mł. asp. Wiktor Będkowski (†40 l.) oraz mł. asp. Bartłomiej Kulesza (†31 l.) pojechali do Zakładu Karnego w Sieradzu po osadzonego tam aresztanta. Mieli przewieźć go na przesłuchanie do prokuratury rejonowej w Pabianicach. Nagle ich pojazd ostrzelał strażnik więzienny!

Asp. Andrzej Werstak oraz mł. asp. Bartłomiej Kulesza zginęli na miejscu. Mł. asp. Wiktor Będkowski mimo walki o życie, zmarł w szpitalu.

Policja wspomina zmarłych funkcjonariuszy

W 19. rocznicę tragicznych wydarzeń w Sieradzu policja wspomina zmarłych funkcjonariuszy. „To byli nasi koledzy – ludzie, z którymi dzieliliśmy trudy służby i codzienne, prywatne chwile” - przekazała Izabela Dalecka z łódzkiej policji.

W czwartek, 26 marca, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak wraz z Wiceprzewodniczącym NSZZ Policjantów podinsp. Tomaszem Borowieckim na Starym Cmentarzu w Łodzi złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach śp. Wiktora Będkowskiego i Bartłomieja Kuleszy. Z kolei Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach podinsp. Robert Ludwikowski wraz z Przewodniczącym ZW NSZZP mł. insp. Krzysztofem Balcerem uczcili w towarzystwie rodziny pamięć śp. Andrzeja Werstaka. Na jego grobie złożyli kwiaty, zapalili znicz i oddali hołd zmarłemu.

Kim byli zmarli policjanci?

Mł. asp. Wiktor Będkowski był referentem sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Służbę w strukturach policji rozpoczął 20 sierpnia 1996 r. jako aplikant Wydziału Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W 1997 r. ukończył przeszkolenie na kursie podstawowym w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi, a w 2006 r. ukończył kurs podstawowy profilowany operacyjno-dochodzeniowy w Szkole Policji w Pile.

W latach 2000-2007 mł. asp. Będkowski pełnił służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach kolejno na stanowisku starszego policjanta i referenta sekcji dochodzeniowo-śledczej. Ostatnim miejscem pełnienia służby był wydział dochodzeniowo-śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pośmiertnie awansował go na stopień młodszego aspiranta.

„Mł. asp. Wiktor Będkowski był dobrym i skutecznym policjantem. Odważny i zdecydowany, nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań. Za zaangażowanie w służbie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych” - wspominają zmarłego funkcjonariusza koledzy.

Mł. asp. Bartłomiej Kulesza był policjantem wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Służbę w policji rozpoczął 25 listopada 2003 r. na stanowisku kursanta referatu patrolowo-interwencyjnego sekcji zabezpieczenia miasta w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. W 2004 r. odbył przeszkolenie podstawowe w Szkole Policji w Katowicach. W 2006 r. ukończył szkolenie specjalistyczne dla policjantów służby kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W latach 2003-2005 mł. asp. Kulesza pełnił służbę na stanowiskach kursanta i aplikanta ogniw patrolowych sekcji zabezpieczenia miasta KMP w Łodzi oraz sekcji prewencji i komisariatu policji KMP w Łodzi. Od 2006 r. pracował w wydziale do walki z przestępczością samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pośmiertnie awansował go na stopień młodszego aspiranta.

„Mł. Asp. Bartłomiej Kulesza był wyróżniającym się policjantem. Zdyscyplinowany, rzetelny i sumienny, w realizacji zadań wykazywał duże zaangażowanie, odwagę i kreatywność. Dzięki uporowi i ofiarności przyczynił się do znaczących sukcesów w zwalczaniu przestępczości. Za bardzo dobre wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do Policji” - wspominają zmarłego koledzy z policji.

Asp. Andrzej Werstak był detektywem sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Służbę w policji rozpoczął 20 maja 1996 r. w kompanii prewencji oddziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na stanowisku aplikanta. W 1997 r. ukończył kurs podstawowy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a w 2001 r. kurs podoficerski dla służb operacyjno-rozpoznawczych w Szkole Policji w Pile. W 2001 r. został mianowany sierżantem, w 2007 r. młodszym aspirantem. W latach 1999-2007 asp. Werstak pracował w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach kolejno na stanowisku policjanta i detektywa sekcji kryminalnej. Ostatnim miejscem pełnienia służby był wydział dochodzeniowo-śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pośmiertnie awansował go na stopień aspiranta.

„Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Odważny i zdecydowany w działaniach na rzecz zwalczania przestępczości, był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych” - wspominają zmarłego aspiranta koledzy.

Pogrzeb policjanta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.