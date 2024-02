Tragiczny wypadek na A1. Co z ekstradycją Sebastiana M.? Nowe informacje. Aż trudno w to uwierzyć

Ekstradycja Sebastiana M. Spełniony warunek podwójnej karalności

Choć Sebastian M. opuścił areszt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, postępuje procedura jego ekstradycji do Polski - tak wynika z informacji przedstawionych przez Annę Adamiak, rzeczniczkę Prokuratora Generalnego. W poniedziałek, 19 lutego, w wideokonferencji z polskimi śledczymi wziął udział sędzia z ZEA zajmujący się sprawą domniemanego sprawcy wypadku na A1. Przedstawiciel arabskiego wymiaru sprawiedliwości wyjaśnił m.in., dlaczego kierowca BMW został zwolniony z aresztu.

Już wcześniej uzyskaliśmy taką informację z Ambasady RP w Abu Zabi, ale teraz jeszcze raz usłyszeliśmy, że w sprawach ekstradycyjnych poszukiwane osoby nie są po prostu przetrzymywane w areszcie - to jest standardowe działanie w ramach prawa ZEA i nie należy z tego wyciągać żadnych wniosków - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Adamiak.

To nie wszystko, bo polskim prokuratorom udało się również potwierdzić, że w sprawie Sebastiana M. zachodzi warunek podwójnej karalności. W związku z umową ekstradycyjną między Polską a ZEA było to niezbędne do wyrażenia zgody przez arabski wymiar sprawiedliwości na przekazanie mężczyzny naszym władzom. W tym przypadku przestępstwo, o której podejrzany jest mieszkaniec Łodzi, musiało być zagrożone karą maksymalną co najmniej roku pozbawienia wolności lub wyższą, co zostało spełnione zarówno w przypadku polskiego prawa karnego, jak i tego obowiązującego w Emiratach.

Pan sędzia zobowiązał się, że prześle nam drogą dyplomatyczną tłumaczony na język angielski tamtejszy kodeks karny. Tam też jest taki dodatkowy akt prawny jak ustawa o prawie drogowym, trochę jak nasze Prawo o ruchu drogowym. Jeśli chodzi o takie przestępstwo, jakiego miał się dopuścić Sebastian M., to prawo w ZEA stawia bardziej nacisk na kary finansowe jako zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanych osób, choć oczywiście nie wyklucza to kary więzienia - kontynuuje Adamiak.

Polska i strona arabska mają teraz czas na przedstawienie szczegółowego stanowiska co do interpretacji umowy ekstradycyjnej i zagrożenia karą za dane przestępstwo. W czasie wideokonferencji wyjaśniono również kwestię zabrania Sebastianowi M. niemieckiego paszportu, ale pozostawienia polskiego. To prawdopodobnie tylko dlatego, że kierowca BMW pozostając na terytorium ZEA, musiał mieć do okazania jakiś dokument tożsamości, zwłaszcza że jest obcokrajowcem i musiał się np. zameldować w hotelu.