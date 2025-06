Nowy termin lotu Sławosza Uznańskiego. To piątek, 13 czerwca

Nowy termin lotu Sławosza Uznańskiego w kosmos - piątek, 13 czerwca - podała NASA Kennedy Space Center, czyli kompleks, gdzie można kupić bilety na obejrzenie startu rakiety Falcon 9 w ramach misji Ax-4. Wszystko ma się rozpocząć o godz. 13.12 czasu polskiego (7.12 czasu lokalnego), ale tej informacji nie potwierdziły jeszcze organizujący lot Axiom Space ani firma SpaceX, która odpowiada za rakietę Falcon 9 mającą wynieść astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Informacje o piątkowym oknie startowym dla Ax-4 pojawiły się też na stronach Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), choć również nie stanowi to oficjalnego potwierdzenia wyznaczenia daty.

Wcześniejsze starty Falcona 9 odwołane przez usterkę rakiety i pogodę

We wtorek, na niecałe 12 godzin przed zaplanowanym na 11 czerwca startem, lot został odwołany. SpaceX przekazał, że to z powodu wykrytego wycieku ciekłego tlenu z pierwszego stopnia rakiety. Przedstawiciele SpaceX i Axioma informowali, że zgoda na lot obowiązuje do 15 czerwca włącznie. Pierwotnie wyciek, który został zauważony już w niedzielę, miał zostać naprawiony w poniedziałek, lecz do tego nie doszło. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) i europejska ESA przekazały ponadto, że nie otrzymały definitywnych informacji na ten temat od koncernu Elona Muska.

Wcześniejsze starty misji Ax-4 były przekładane ze względu na pogodę. Dotychczasowe prognozy sugerowały, że może ona stanowić przeszkodę ze względu na możliwe opady deszczu.

Sławosz Uznański jednym z czterech członków misji Ax-4

Załogę misji Ax-4 oprócz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który pełni funkcję specjalisty, tworzą:

Peggy Whitson (USA) – dowódczyni;

Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot;

Tibor Kapu (Węgry) – specjalista.

Jak informuje PAP, to czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), a na ISS zabrane zostanie 13 eksperymentów i technologii polskich naukowców i firm.