Katastrofa budowlana w Łodzi. Mieszkańcy kamienicy czekali na takie wieści

Kamienica przy ul. Próchnika w Łodzi. Mieszkańcy mogą wrócić. Komunikat PKP

Jak informuje w komunikacie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, od czwartku (12 września) możliwy jest powrót mieszkańców kamienicy przy ul. Próchnika 46. - Stan budynków w najbliższym sąsiedztwie drążonego tunelu jest stale monitorowany. Urządzenia pomiarowe potwierdzają stan stabilny kamienic - czytamy w treści komunikatu.

Decyzje w sprawie dalszych działań są regularnie omawiane przez sztab kryzysowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele inwestora, wykonawcy i jednostek miejskich.

Trwają ustalenia z WINB, dotyczące możliwych terminów wznowienia pracy tarczy. Wykonawca jest na etapie kompletowania dokumentacji potwierdzającej możliwość bezpiecznego wznowienia robót.

Na stacji kolejowej Łódź-Fabryczna działa też punkt informacyjny dla mieszkańców, dotyczący inwestycji, w którym od 9 września obecny jest radca prawny, udzielający informacji w sprawie przebiegu procesu likwidacji szkód. Poszkodowani mieszkańcy cały czas mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego i psychologicznego.

Przypomnijmy, że kamienica przy ul. Próchnika znajduje się w pobliżu kamienicy przy al. 1 maja, gdzie w sobotę (7 września) doszło do katastrofy budowlanej. Zawaliła się ściana kamienicy. Do zdarzenia doszło przy drążeniu tunelu do dworca Łódź Bałuty. Budynek był pusty, mieszkańcy byli wcześniej relokowani z powodu prowadzonych prac. Mieli wrócić do domów 16 września. Miasto zapewnia, że dostaną nowe lokale. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z weekendowego zdarzenia.