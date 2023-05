Kierowca zasłabł na S8. Gigantyczne utrudnienia, nie ma przejazdu

45-latek miał sięgnąć po broń, on nie chciał być gorszy. Kula trafiła w głowę ich znajomego. Nowe fakty o strzelaninie w Łodzi

Chłopiec chce wrócić do dawnego życia

Aktualizacja, godz. 14.49

Akcja ratownicza została już zakończona. Trasa jest przejezdna i nie występują utrudnienia w ruchu związane z akcją ratowniczą.

Godz. 13.58 Przewodowice. Kierowca zasłabł na S8. Droga jest zablokowana

Poważne utrudnienia w ruchu na drodze ekspresowej S8. PAP podaje, że w miejscowości Przewodowice, między węzłami Julianów a Babsk, zasłabł kierowca jednego z samochodów. Do akcji ratowniczej został zadysponowany śmigłowiec ratowniczy LPR. Na czas lądowania maszyny droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia dotyczą więc zarówno kierowców zmierzających w stronę Warszawy, jak i w stronę Wrocławia. - Na czas lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego S8 jest zablokowana w tym miejscu w obu kierunkach, do Warszawy i do Wrocławia - przekazał PAP Jacek Buczyński z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czas zakończenia utrudnień nie jest jeszcze znany.

Sonda Wiesz jak udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie